تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال القيادي الحمساوي مروان عيسى

بعد أربعة أيام من الهجوم على مخيم اللاجئين النصيرات، أفادت القناة N12 بأن الجيش الإسرائيلي رصد وحدد أن القيادي الحمساوي مروان عيسى لا زال منقطعا، ولم يرد ولم تصدر منه أي علامات تدل على أنه لا زال على قيد الحياة. ومن المرجح بشكل متزايد بأن نائب محمد الضيف -قائد الذراع العسكرية لحماس والشخصية التي تربط بينه والذراع السياسي في التنظيم، اغتيل في غارة إسرائيلية، ولا زال الجيش الإسرائيلي ينتظر وصول معلومات استخباراتية حاسمة لتحديد ذلك.

وذكر التقرير الإسرائيلي أنه بعد ساعات من استهداف الموقع الذي مكث فيه عيسى كانت هناك محاولة لحماس للوصول مع جرافات ومعدات حفر الى المكان بهدف إنقاذ عيسى، وقال التقرير إن إسرائيل هاجمت هذه الجرافات لمنع محاولة إنقاذه.

ووفقا للتقرير فإن في إطار الهجوم الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي بالليلة (السبت-الأحد) بغرض اغتيال عيسى، استخدمت قنابل خارقة للتحصينات، وأيضا متفجرات ثقيلة على وجه الخصوص. وفي التوثيق الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ظهر انفجار كبير أعقبه انفجارا صغيرة لأنفاق ومداخل أنفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري خلال تطرقه لاستهداف عيسى بأنه مكث معه المسؤول السابق عن مخيمات مركز غزة رازي أبو طعمة. ووفقا لهغاري فإن "كافة المؤشرات الاستخباراتية ، كما التي كانت لدينا بعد الموافقة على الهجوم، بأنه لم يكن مختطفين إسرائيليين في المنطقة".

عيسى ذي الـ59 عاما، هو المسؤول الفعلي عن تخطيط عمليات كثيرة في إسرائيل بينها السابع من أكتوبر. وحرص عيسى خلال هذه السنوات على عدم الظهور إعلاميا. قضى خمس سنوات في السجون الإسرائيلية واعتقل أكثر من مرة من قبل السلطة الفلسطينية.