تقرير: العثور على جثمان مختطف إسرائيلي وسط قطاع غزة
رئيس أركان حزب الله سيُدفن في الضاحية بعد ظهر اليوم • مصدر إسرائيلي لـ"الحدث": حزب الله قد يضعف بشكل كبير خلال أيام • اسرائيل تعلن اغتيال 3 مسلحين اجتازوا الخط الأصفر في منطقة خان يونس • آخر المستجدات
أفادت قناة الجزيرة القطرية اليوم (الاثنين) بالعثور على جثة مختطف لدى حركة الجهاد الإسلامي وسط قطاع غزة. وصرح مصدر إسرائيلي لقناة الحدث بأنه سيتم دفن رئيس أركان حزب الله في الضاحية بعد ظهر اليوم: ويمكن إضعاف التنظيم بشكل كبير خلال أيام قليلة من القتال. الجيش الإسرائيلي: اغتيال ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر.
في ظل التقارير عن طائرات مسيرة تحلّق في سماء بيروت، بدأت مراسم جنازة رئيس أركان حزب الله، طبطبائي، الذي قُتل أمس في غارة للجيش الإسرائيلي على الضاحية.
تقرير قناة "الجزيرة" القطرية: تم العثور على جثة مختطف إسرائيلي كانت بحوزة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرين مسلحين عبرا الخط الأصفر واقتربا من القوات المتمركزة في منطقة خان يونس، وتفاصيل عملية الاغتيال قيد الفحص. وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شخصين قُتلا جراء غارة لطائرة إسرائيلية في المنطقة نفسها.
مصدر أمني إسرائيلي لقناة "الحدث" السعودية: يجب أن نستكمل "حملة الإضعاف" ضد حزب الله قبل نهاية العام، وإن لم نفعل — فسيُفاجئنا بتوقيت من اختياره. الحكومة اللبنانية لا تقوم بمهمتها بإضعاف التنظيم، ولن ننتظر. من الممكن إضعاف حزب الله بشكل كبير لسنوات طويلة عبر أيام قتالية قليلة فقط.
حزب الله: جثمان رئيس أركان التنظيم، هيثم علي طبطبائي، الذي قُتل في الغارة الإسرائيلية على بيروت، سيُوارى الثرى عند الساعة 14:00 في مراسم تشييع في الضاحية
تقارير من غزة حول الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة