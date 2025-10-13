قبل الإفراج: عيناف تسنغاوكر تتحدث مع ابنها ماتان | توثيق

احتفالات وفرحة في أنحاء البلاد، في منازل المخطوفين وفي الساحة في تل أبيب مع تسليم سبعة من العائدين هذا الصباح (الاثنين) من أيدي حماس إلى الصليب الأحمر. في وقت لاحق سيتم تسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي. حتى قبل الإفراج، تحدثت عيناف تسنجوكر مع ابنها متان، وسيلفيا كونو تحدثت مع ابنيها أريئيل ودافيد، ونمرود كوهين تحدث مع والدته فيكي. جاء ذلك بعد أن تواصل أفراد الجناح العسكري لحماس مع والد أريئيل ودود كونو، ثم نقلوا الهاتف إلى متان تساونجر.

familles

عائلة وأصدقاء التوأمين جالي وزيف برمان، في لحظات فرح في بيوتهم أثناء انتظار عودتهم. التوأمان من كيبوتس عزة، من المتوقع أن يعودا اليوم بعد أن اختطفا من منزلهما في حي "دور تساير" في كيبوتس عزة. أفراد العائلة والعشرات من الأصدقاء عملوا خلال العامين الأخيرين وتحدثوا عنهم للجمهور - لكي يتعرف عليهم الجميع. من عرض أضواء في كيبوتس عزة، مروراً بعرض في عزرئيلي وحتى في البطولة الرياضية فوتفولي، من أجلهم، ومن أجل عودتهم.

families

أصدقاء أريئيل كונيو تأثروا من صورته مع دافيد، في حديثه مع شريكته أربيل ييهود.

في عائلة المختطف العائد يوسف حاييم أوحانا، يعدون بأن تُسمع احتفالاتهم في جميع أنحاء مدينة الرملة. يوسف، اختُطف أثناء تواجده في حفلة النوفا عندما بقي لمساعدة الجرحى، وقد عمل في السنوات الأخيرة كنادل. إنه محبوب جدًا من أصدقائه، حتى أن أحدهم وشم وجهه على جسده.