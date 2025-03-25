وزير الأمن الإسرائيلي يهاجم قائد الجيش :"ردك غير ضروري، وليس في محله "

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رئيس هيئة أركان الجيش إيال زمير صباح اليوم (الثلاثاء)، قائلا إنه "يعطي تعليمات لرئيس هيئة الأركان التابع للمستوى السياسي بأي طريقة يراها مناسبة، وإن رد رئيس هيئة الأركان على الأمر غير ضروري وفي غير محله". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدان الجيش الإسرائيلي تحقيق الشرطة العسكرية مع العميد (احتياط) أورين سلومون، الأمر الذي أدى إلى رد فعل حاد من زامير الذي أوضح: "رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات من وسائل الإعلام".

وأضاف كاتس أيضًا إلى كلامه: "التعليمات لرئيس هيئة الأركان بفحص الظروف التي أدت إلى التحقيق والادعاءات الواردة في الرسالة التي كتبها العميد سولومون إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي تجاهه على خلفية التحقيق النقدي الذي أجراه، أعطيت مباشرة قبل نشر البيان لوسائل الإعلام بسبب الجانب العام - وهذا دون أي نية للإضرار بالتحقيق نفسه، الذي يجريه مكتب المدعي العام العسكري. ويجب الآن إيقاف الحديث الإعلامي الذي يحيط بالموضوع والذي سيتم التعامل معه بطرق أخرى لاحقا".

ويشار إلى أن سلومون كان يشغل منصب المدير القتالي لفرقة غزة وتم عرضه لتحقيق الجيش الإسرائيلي أمس، وذلك بعد أن قاد تحقيقًا شاملاً في إخفاقات 7 أكتوبر. وادعى سلومون أن التحقيق كان محاولة لإسكات النتائج التي توصل إليها، والتي بموجبها فشل كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الرد الأولي على هجوم حماس، بل وحاولوا التغطية على إخفاقات ذلك اليوم الصعب".

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون عسكريون أن التحقيق معه ينبع من شبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتسريب مواد سرية، ولكن كما ذكرنا، يبدو أن كاتس يعتقد خلاف ذلك.