استياء من وزير إسرائيلي لمعارضته صفقة تبادل

علّق أوفير أنغرست، الذي تحتجز حماس شقيقه متان منذ 465 يوما، على حديث سموتريتش، باتهامه بأنه "يُضحي بحياة شقيقه الجندي في الجيش الإسرائيلي". وقال أنغرست:" الرقيب أول متان أنغرست قاتل في 7 أكتوبر في ناحل عوز، دافع بجسده، وانخطف وهو مصاب بجروح بالغة، فاقد للوعي، وفقد جميع رفاقه الذين اختطفوا، مثل شرائح اللحم".

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش قد تحدث عن إمكانية إبرام صفقة مختطفين: "الصفقة التي تتشكل هي كارثة. لن نكون جزءًا من صفقة استسلام تتضمن إطلاق سراح "الإرهابيين" (يقصد السجناء الامنيين في السجون الاسرائيلية) ووقف الحرب. هذه هي الصفقة التي نتفاوض عليها". واضاف "حان الوقت لمواصلة احتلال وتطهير القطاع بأكمله وفتح أبواب الجحيم على غزة حتى تستسلم حماس بشكل كامل ويعود جميع المختطفين".

وهاجم مور كورنغولد، شقيق المختطف تال شوهام سموتريتش بشدة، فقال:" موقفه يتناقض مع كل القيم اليهودية الموجودة، على الأقل القيم اليهودية التي نشأتُ أنا عليها، ولا أدري كيف يمكن معارضة صفقة تنقذ حياة إنسان، والاستمرار في ارتداء الكيباه"، في إشارة إلى أن سموتريتش متدين. وأضاف:" سموتريتش يمثل نفسه وربما شخصًا أو شخصين، وليس أكثر من ذلك. لذا عليه أن يخجل من نفسه وربما يأخذ بعض الدروس حول كيف يصبح يهوديًا".

كما شهدت الكنيست اليوم الاثنين، ملاسنة بين أحد أعضاء الكنيست: إلياهو رفيفو من "الليكود" الحاكم، مع قريب أحد المختطفين: والد الجندي نمرود كوهين، الذي انتقد بشدة سلوك وتصرف رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو. وقال كوهين:" نتنياهو يرتكب جرائم حرب ضد الجنود الإسرائيليين عبر تمديد حرب غير ضرورية. بسبب ان الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم الداعم لها، خانا دولة إسرائيل...." وهنا قاطعه رفيفو بصراخ:" استمر بالهراء..." وحينما قال له كوهين:" اصمت ولا تقل لي لا" أجاب رفيفو:" لا تقل لي لا، لست صاحب القرار هنا. ثانية، استمر بالهراء، إنك تُدخل ابنك لسنوات عديدة أخرى في غياهب حماس". واندلعت المشادة الكلامية، خلال جلسة عقدتها لجنة الدستور البرلمانية في الكنيست. رئيس اللجنة سِمحا روتمان من حزب "الصهيونية المُتدينة، حاول تهدئة عضو الكنيست رفيفو دون جدوى، ليضطر نهاية الأمر إلى إيقاف الجلسة لبعض الوقت.

وعلّق رئيس المعارضة يائير لبيد زعيم حزب "يش عتيد" بالقول:" إن كلام رفيفو المثير للشفقة يشكل وصمة عار أخرى فظيعة على جبين الكنيست. ينبغي لريفيفو أن يشعر بالخجل، لأنه يدعم حكومة تتخلى عن المختطفين".