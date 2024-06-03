مسؤولون في حماس: "السنوار غير مستعجل لإنهاء الحرب"

أفاد تقرير نشر الاثنين في صحيفة وول ستريت جورنال، أن مسؤولي حماس يخشون من رغبة إسرائيل في العودة إلى القتال بعد توقف مؤقت وإطلاق سراح بعض الرهائن. وقال غازي حمد، المسؤول الكبير في حماس، يوم الأحد: "إن إسرائيل ليست جادة بشأن التفاوض على وقف إطلاق النار".

وبحسب التقرير فإن قائد حماس في غزة يحيى السنوار ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب. ويعتقد أن ذلك يجر إسرائيل إلى المستنقع وينعش المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهذا وفقا لرسائل السنوار التي بعثها إلى الوسطاء.

على العكس من ذلك، قادة حماس السياسيين الذين ليسوا في غزة، يتطلعون لإنهاء الحرب، بشرط أن يضمن الاتفاق بقائهم وأن يمنحهم دورا في حكم غزة.