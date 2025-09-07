قد يعجبك أيضًا -

نقلت الولايات المتحدة الى حماس مبادئ اقتراح لاتفاق شامل ، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان"، الحديث لا يدور عن صياغة كاملة ورسمية لاقتراح، بل هي مبادئ يفترض أن تحدد استمرار المفاوضات.

نقل الاقتراح بوساطة غيرشون باسكين، الذي شارك سابقًا في محادثات مع حماس لإطلاق سراح جلعاد شاليط. ومن الممكن أن تكون هذه خلفية إعلان حماس الليلة الماضية تأكيد موافقتها على المقترح القطري والمصري منذ منتصف أغسطس\آب. ولم يعقب باسكين على ما ورد في التقرير.

في المقابل من المتوقع أن يصل رئيس طاقم المفاوضات المقرب من نتنياهو رون ديرمر ، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع مسؤولين في إدارة ترامب.