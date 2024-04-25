إسرائيل: تعيين لجنة استشارية لدراسة كيفية الاعتراف وتكريم المختطفين والمدنيين الذين شاركوا في القتال أو في حالات خاصة أثناء الحرب

عيّن رئيس شعبة شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي اللواء يانيف عاسور لجنة استشارية لرئيس الأركان لبحث كيفية الاعتراف وتكريم المختطفين والمدنيين الذين شاركوا في القتال أو في حالات خاصة من الحرب، وذلك بتوجيه من رئيس الأركان العامة اللواء هرتسي هاليفي، وبموافقة وزير الأمن يوآف غالانت.

تولدت الحاجة لتعيين هذه اللجنة على خلفية أحداث 7 أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية"، مما أثار قضايا معقدة ومؤلمة تتعلق بالفجيعة والذاكرة والبطولة. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أنشطتها في أقرب وقت ممكن وسترفع توصياتها إلى رئيس الأركان بحلول 30 يونيو 2024.

وستقوم اللجنة الاستشارية بدراسة الطريقة المناسبة للاعتراف والتكريم، بما في ذلك ضرورة تغيير الوضع القائم، من أجل الاستجابة للحالات الخاصة في الوقت الحالي. ويتوقع من اللجنة أن تضع توصياتها بخصوص الأمور التالية:

1. سياسة الاعتراف بالقتلى، بما في ذلك جنود الجيش الإسرائيلي، في الحالات الخاصة.

2. سياسة تكريم المدنيين في الحالات الخاصة في بيئة القتال.

3. طريقة الاعتراف في الحالات الفردية مثل ظروف الوفاة غير العادية.

4. سبل تنظيم توصيات اللجنة بما في ذلك ضرورة إجراء تعديلات تشريعية.

courtesy of the family

ويترأس اللجنة اللواء موتي باروخ وأعضاؤها هم رئيس محكمة الاستئناف العسكرية اللواء أورلي ماركمان، والعميد (احتياط) آشر بن لولو، نائب رئيس القسم ورئيس وحدة إحياء ذكرى الجندي في وزارة الأمن، وهرتسل شموئيل ضابط الطوارئ السابق، والكولونيل (احتياط) جوسلين باش، رئيس المجلس العام لإحياء ذكرى الجندي والبروفيسور شلومو مور يوسف والحاخام البروفيسور يجآل شافران، والدكتور شمعون أزولاي.

يشار إلى أن أحد الأمثلة المفجعة هو التعامل مع مطالبة أهالي عائلتي ألون شمريز ويوتام حاييم الرهينتين اللذين تعرضا لإطلاق النار بالخطأ من قبل الجيش الإسرائيلي بالاعتراف بهما كشهداء في الجيش الإسرائيلي علما أن طلب العائلتين قوبل بالرفض في وقت سابق لكن الجنرال عاسور أبلغ العائلات بنية الجهاز الأمني تشكيل لجنة لمناقشة هذه القضية في المستقبل.