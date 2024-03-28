الجيش الأمريكي يبرم صفقة مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية لتجهيز مركبات برادلي بأنظمة حماية متطورة

أعلن الجيش الأمريكي عن توقيعه صفقة مهمة مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية، لتزويد مركبات المشاة القتالية Bradley M2 بأنظمة الحماية النشطة المتقدمة المعروفة بـ "Porcupine Arrow". هذا التطوير يأتي في إطار جهود الجيش المستمرة لتعزيز قدراته الدفاعية وحماية جنوده في ساحات القتال.

كشف اللواء جلين ديل، مدير مشروع أنظمة القتال البرية في الجيش الأمريكي، لموقع Breaking Defense، أن الصفقة تأتي بعد سنوات من البحث عن نظام حماية نشط (APS) يتناسب مع الاحتياجات المحددة للدبابات والمركبات القتالية مثل M1 Abrams، Stryker، وBradley MCVs. الاختيار وقع في النهاية على نظام "Porcupine Arrow" من شركة Elbit Systems لمركبات برادلي، بينما اختير نظام "Windbreaker" من شركة Rafael لدبابات M1A2 Abrams SEPv3.

يأتي هذا القرار في أعقاب الدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة في أوكرانيا وغزة، مما دفع قادة الجيش إلى إعادة تقييم احتياجاتهم الدفاعية وسرعة عملية تحديث الأسطول. ومع ذلك، يشير ديل إلى أن الجيش لا يزال في مرحلة التخطيط لإجراءات التثبيت، حيث يتعين اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت الأنظمة ستدمج مباشرة في آليات التنسيق الإقليمية أو ستخزن في المستودعات ليتم تثبيتها عند الحاجة.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة أوسع للجيش الأمريكي مدتها 8 سنوات، تهدف إلى ترقية مركبات برادلي وتعزيز قدراتها الدفاعية، مما يسهم في ضمان سلامة القوات الأمريكية وفاعليتها في الميدان.