الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان | تحديثات مباشرة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إصداره تحذيرات بإخلاء قريتين. وأفاد مصدر إسرائيلي بأن ياسر أبو شباب نُقل لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا، حيث توفي متأثرًا بجراحه. وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن المواطن المختطف الذي أُعيد من غزة الليلة الماضية هو سوثديساك رينثالك، وهو مواطن تايلاندي اختُطف من بساتين كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

أنباء عن هجمات إسرائيلية في البقاع اللبناني ؛ الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافاً لحزب الله في جنوب البلاد مسؤولون إسرائيليون كبار: ياسر أبو شباب قُتل في صراع داخلي بعد أسبوع من الصمت، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا لسكان قريتين في جنوب لبنان: "سنهاجم قريبًا البنية التحتية لحزب الله. من أجل سلامتكم، يُرجى منكم البقاء على مسافة من هذه المناطق". تقرير في لبنان: طائرات إسرائيلية أغارت على منطقة ساحل الناقورة في جنوب البلاد الوزير كاتس زار المقاتلين الذين أصيبوا أمس في غزة: "سنواصل العمل بقوة ضد أي انتهاك من قبل حماس" أفادت مصادر لبنانية لصحيفة الحدث السعودية أن مورغان أورتاغوس، نائبة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، تعمل على مقترح لإنشاء منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل. ووفقًا للتفاصيل المنشورة، فإن النقاط التي ستعمل على صياغتها بوضوح مع الدول هي إنشاء منطقة أمنية تحت إشراف إسرائيلي، ونشر روبوتات تُطلق النار عندما تشك إسرائيل في أي حركة قد تُشكل تهديدًا. قال مصدر مطلع لـi24NEWS: يبدو أن اللقاء المقبل بين كبار المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين سيعقد في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل. تقارير فلسطينية: القوات الإسرائيلية أطلقت النار شمال رفح جنوب قطاع غزة ديوان رئيس الحكومة: المختطف الذي أُعيد الليلة الماضية هو سوثديساك رينثالك، الذي اختُطف من بساتين كيبوتس بئيري في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأو