هغاري: سنضمن العودة الآمنة للإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل وهذا غير قابل للتفاوض

تعهد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الأحد بإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل على نحو آمن لافتا إلى أن هذا أمر غير قابل للتفاوض، وفق تعبيره.

واستهل هغاري حديثه بالإشارة إلى التصعيد من جانب حزب الله وقال إنه "منذ أن قرر حزب الله الانضمام إلى الحرب التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات مسلحة بدون طيار من لبنان على عائلات ومنازل ومجتمعات إسرائيلية".

وتابع هغاري: "إن عدوان حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيداً أوسع نطاقاً - وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".

هغاري قال أيضا إن "حزب الله يعرض مستقبل لبنان للخطر حتى يصبح ذاك درعا لحماس. ودرعا لإرهابيي حماس الذين قتلوا كبار السن واغتصبوا النساء وأحرقوا الأطفال وخطفوا اليهود والمسلمين والمسيحيين خلال مذبحة 7 أكتوبر".

وأوضح هغاري أنه "عندما نقول إننا لن نسمح بحدوث السابع من أكتوبر مرة أخرى على أي من حدودنا، فإننا نعني ذلك".

واستتبع المتحدث العسكري قائلا: "بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وبسبب البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وإطلاقه النار على إسرائيل من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وبسبب فشل لبنان في تطبيق القرار 1701 على حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية.

وأكد هغاري: "بطريقة أو بأخرى – سوف نضمن العودة الآمنة للإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل. وذلك أمر غير قابل للتفاوض".

تطرق هغاري في كلمته كذلك إلى دور إيران ودعمها للجماعات المختلفة التي انخرطت في النزاع وقال: "ستواصل إسرائيل القتال ضد محور الشر الإيراني على جميع الجبهات، في غزة ولبنان، بينما نعمل من أجل مستقبل أكثر أمانا للشرق الأوسط.

إن السابع من أكتوبر لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى، في أي من حدود إسرائيل. وعلى إسرائيل واجب حماية مواطنيها. وسوف نقوم بهذا الواجب – بأي ثمن".