ترامب: "نحقق تقدماً في المفاوضات بشأن غزة، وقد نتوصل قريباً إلى اتفاق"

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على خلفية المفاوضات الجارية في الدوحة، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إعلامي مساء الاثنين قائلاً: "نحرز تقدمًا في مفاوضات غزة، وسيكون هناك ما سنناقشه قريبًا". وخلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في البيت الأبيض، أعلن ترامب أنه سيرسل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم توريدها عبر الناتو. ووفقًا لترامب، فإن دول الناتو هي التي ستدفع ثمن الأسلحة، وليس دافعي الضرائب الأمريكيين.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا: "أنا بالتأكيد أشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس بوتين. كان ينبغي التوصل إلى اتفاق قبل شهرين".

في غضون ذلك، أفاد مصدران مختلفان لـ i24NEWS أن "إسرائيل سلمت خارطة انسحاب من غزة - وهي الثالثة من نوعها خلال أيام وقف إطلاق النار".