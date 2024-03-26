إسرائيل تعلن عن قرارها التوقف عن العمل مع الأونروا في غزة

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين أن إسرائيل ستتوقف عن العمل مع وكالة الأونروا المتورطة في الصراع في قطاع غزة.

تعاني الأونروا من أزمة ثقة عميقة منذ أن قدمت إسرائيل مقاطع فيديو وأدلة أخرى تثبت تورط بعض من موظفيها بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر جرت في أعقابها أزمة مالية غير مسبوقة.

ودفعت هذه المزاعم أكبر مانح للأونروا، الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى إلى وقف التمويل، مما يثير الشكوك حول إمكانية استمرار عمل الوكالة. ومع ذلك، فقد عدلت عدة دول عن قرارها السابق وقف التمويل بما في ذلك كندا وأستراليا والسويد.

اقترحت اسرائيل في إطار جهود تنظيم شؤون غزة في اليوم التالي للحرب، سيناريو يتضمن استبدال دور أونروا بـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر إسناد دور مركزي لمصر واستبعاد السلطة الفلسطينية.