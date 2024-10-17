نتنياهو: "أغلقنا الحساب مع من نفذ المجزرة الرهيبة - سنواصل بكل قوة حتى نعيد جميع المختطفين "

في ظل اغتيال قائد حماس يحيى السنوار في عملية للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة، أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصريحات صحافية توجه خلالها الى سكان غزة وقال لهم "هذه فرصتكم للتحرر".

ووجه نتنياهو رسالة إلى سكان غزة قائلا : "السنوار دمر حياتكم. قال لكم إنه أسد، لكنه في الحقيقة كان مختبئا في وكر مظلم - وقُتل عندما هرب مذعورا من جنودنا. اغتيالا يعتبر علامة هامة لسقوط حكم حماس الشرير".

وأضاف أيضًا: "حماس لن تحكم غزة بعد الآن. هذه هي بداية اليوم التالي لحماس، وهذه فرصة لكم، يا سكان غزة، للتحرر أخيرًا من طغيانها".

وخاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية دول الشرق الأوسط قائلا: "لدينا فرصة لكبح جماح محور الشر - وخلق مستقبل يسوده السلام".