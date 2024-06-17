غالانت: "إسرائيل تخوض حربا ضد وكلاء إيران – حربا على الحضارة الغربية"

استعرض غالانت التطورات على الحدود الجنوبية والشمالية مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل تحقيق أهدافها في الحرب ضد حماس والدفاع عن مواطنيها من الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله

i24NEWS
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وزير الأمن يوآف غالانت مع وفد من الكونغرس الأمريكي
وزير الأمن يوآف غالانت مع وفد من الكونغرس الأمريكيAriel Hermoni/Israel Ministry of Defense

صرح وزير الأمن يوآف غالانت اليوم الإثنين خلال لقائه وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل تخوض حربا حرب ضد وكلاء إيران – حربا على الحضارة الغربية".

وقدم الوزير غالانت للوفد تقييمًا للتطورات العملياتية والاستراتيجية على الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل تحقيق أهدافها في الحرب ضد حماس والدفاع في نفس الوقت عن مواطنيها من الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله في الشمال.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense
أجرى وزير الأمن يوآف غالانت رحلة جوية فوق غزة والحدود الشماليةAriel Harmoni, Ministry of Defense

التقى الوزير غالانت مع النواب ستيني هوير، وجريج لاندسمان، وستيف كوهين، وجيك إلزي، وراندي فينسترا، وجيلين آيفي، ولوسي ماكباث، وفرانك بالوني، وجو ويلسون. 

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يأتي لقاء غالانت في خضم الحرب التي تجري ساحتها المركزية في قطاع غزة وسط قتال عنيف ودام حيث فقد الجيش الإسرائيلي 13 جنديا خلال أربع وعشرين ساعة (السبت والأحد) ثمانية منهم في انفجار مدرعة النمر. وتواجه إسرائيل بالتزامن ضغوطات على الجبهة الشمالية من طرف حزب الله والفصائل المسلحة في العراق التي ترسل مسيرات انتحارية باتجاه الحدود الإسرائيلية فضلا عن الحوثيين في اليمن وهو المثلث الذي يسميه غالانت وكلاء إيران.

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