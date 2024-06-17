غالانت: "إسرائيل تخوض حربا ضد وكلاء إيران – حربا على الحضارة الغربية"

صرح وزير الأمن يوآف غالانت اليوم الإثنين خلال لقائه وفدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أن إسرائيل تخوض حربا حرب ضد وكلاء إيران – حربا على الحضارة الغربية".

وقدم الوزير غالانت للوفد تقييمًا للتطورات العملياتية والاستراتيجية على الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل تحقيق أهدافها في الحرب ضد حماس والدفاع في نفس الوقت عن مواطنيها من الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله في الشمال.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense

التقى الوزير غالانت مع النواب ستيني هوير، وجريج لاندسمان، وستيف كوهين، وجيك إلزي، وراندي فينسترا، وجيلين آيفي، ولوسي ماكباث، وفرانك بالوني، وجو ويلسون.

يأتي لقاء غالانت في خضم الحرب التي تجري ساحتها المركزية في قطاع غزة وسط قتال عنيف ودام حيث فقد الجيش الإسرائيلي 13 جنديا خلال أربع وعشرين ساعة (السبت والأحد) ثمانية منهم في انفجار مدرعة النمر. وتواجه إسرائيل بالتزامن ضغوطات على الجبهة الشمالية من طرف حزب الله والفصائل المسلحة في العراق التي ترسل مسيرات انتحارية باتجاه الحدود الإسرائيلية فضلا عن الحوثيين في اليمن وهو المثلث الذي يسميه غالانت وكلاء إيران.