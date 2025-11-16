وزير الأمن الإسرائيلي: لن تقام دولة فلسطينية وسنبقى في قمة جبل الشيخ

قائد الجيش الإسرائيلي: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع لاحتلال مناطق في غزة
الجيش الإسرائيلي: قوات أطلقت النار على مشتبه بهم في لبنان تبين أنهم من قوات اليونيفيل، والحادث قيد التحقيق • الوزير كاتس: سياسة إسرائيل واضحة - لن تقوم دولة فلسطينية • آخر التحديثات
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد أن قواته نفذت إطلاق نار لتأمين المسافة تجاه شخصين مشتبه بهما في جنوب لبنان، واتضح لاحقًا أنهما من جنود اليونيفيل، ويجري التحقيق في الحادث.في نفس الوقت، تم قتل مسلح ألقى عبوة ناسفة على قوة احتياط في مدينة نابلس، دون وقوع إصابات بين الجنود.من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تقام دولة فلسطينية، وسنظل نحافظ على السيطرة في قمة جبل الشيخ".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من غزة: يجب أن نستعد للانتقال السريع إلى هجوم واسع النطاق لاحتلال أراضٍ في قطاع غزة من الجانب الآخر للخط الأصفر. سنواصل إصرارنا على زوال حكم حماس. حتى لو استغرق هذا وقتًا، سنواصل مهمة تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة، وسنحقق ذلك بالاتفاق أو بالوسائل العسكرية
الجيش الإسرائيلي: في وقت سابق من اليوم، تم تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم في منطقة خميس جنوب لبنان. أطلقت القوات النار لتفريقهم، ولاذ المشتبه بهم بالفرار دون وقوع إصابات. وبعد التحقيق، اتضح أن المشتبه بهم هم جنود من الأمم المتحدة كانوا يقومون بدورية في المنطقة، وصُنفوا كمشتبه بهم بسبب سوء الأحوال الجوية. ويجري التحقيق في الحادث.
الجبش الإسرائيلي يؤكد أنه لم يتم إطلاق نار مستهدف على جنود اليونيفيل، وأن المسألة تتم من خلال قنوات الارتباط العسكرية الرسمية.
اليونيفيل تزعم: "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قواتنا في لبنان"
تقرير لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على عدد من المدنيين في قرية الظاهرية في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن عن قتل مسلح في نابلس خلال عملية لواء شومرون
أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة من لواء شومرون نفذت الليلة الماضية عملية هجومية في منطقة نابلس، حيث ألقى مسلح عبوة ناسفة تجاه القوة. وردت الوحدة بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل المسلح، دون وقوع أي إصابات بين الجنود الإسرائيليين.
وأكد الجيش أن العملية تأتي في إطار الإجراءات المستمرة لضمان الأمن ومنع أي تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية والسكان المدنيين.
وزير الأمن الإسرائيلي: لن تقام دولة فلسطينية وسنبقى في قمة جبل الشيخ
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تُقام دولة فلسطينية، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الأمن". وأضاف أن قطاع غزة سيُزال تسليحه بالكامل، مؤكدًا أن "حركة حماس ستُفكك من سلاحها: في المنطقة الصفراء بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة بواسطة القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".
وأوضح كاتس أن الهدف هو تحقيق "نزع السلاح الكامل من حماس وضمان الأمن الإسرائيلي في كل المناطق المتاخمة للحدود".