وزير الأمن الإسرائيلي: لن تقام دولة فلسطينية وسنبقى في قمة جبل الشيخ

الجيش الإسرائيلي يعلن عن قتل مسلح في نابلس خلال عملية لواء شومرون

أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة من لواء شومرون نفذت الليلة الماضية عملية هجومية في منطقة نابلس، حيث ألقى مسلح عبوة ناسفة تجاه القوة. وردت الوحدة بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل المسلح، دون وقوع أي إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وأكد الجيش أن العملية تأتي في إطار الإجراءات المستمرة لضمان الأمن ومنع أي تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية والسكان المدنيين.