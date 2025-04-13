الجيش الإسرائيلي يفكك نفقًا تحت الأرض بطول نحو ميل شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفقٍ كبيرٍ تحت الأرض شمال غزة، يمتد بطول حوالي 1.2 كيلومتر، ويصل عمقه إلى حوالي 20 مترًا.

نفّذت العمليةَ وحدةُ القتال التابعةُ للواء الشمالي، بقيادة الفرقة 252 في الجيش الإسرائيلي.

وفي إطار العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة، تمكن المهندسون القتاليون من وحدة النخبة "ياهلوم" من تحديد موقع النفق وتحييده، والذي كان يشكل تهديدا محتملا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

بالقرب من النفق، اكتشف الجنود مخبأ أسلحة يحتوي على حوالي 20 عبوة ناسفة، وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة إضافية يُعتقد أنها كانت مُعدّة للاستخدام ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكر بيان الجيش أنه خلال المهمة، رصدت طائرة مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين يزرعون عبوة ناسفة بالقرب من القوات الإسرائيلية. وفي ردّ سريع، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة ضدهم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يُواصل تنفيذ عمليات في جميع أنحاء قطاع غزة بهدف تفكيك البنية التحتية المسلحة ومنع الهجمات المُستقبلية على الأراضي الإسرائيلية.