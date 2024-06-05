تشكيل وحدة خاصة لحماية بلدات غلاف غزة استخلاصا لدروس 7 أكتوبر

تم الاحتفال هذا الأسبوع بتأسيس وحدة عسكرية خاصة لحماية بلدات غلاف غزة لتأمين الرد السريع والفوري لما قد يقع من أحداث على غرار هجوم حماس في 7 أكتوبر (2023) وتتألف من مقاتلي الاحتياط وخريجي وحدات النخبة الذين يسكنون في تلك البلدات.

أما الاسم الذي اختير للوحدة فهو 'لوتار هعوطيف' بمعنى مكافحة الإرهاب في غلاف غزة فضلا عن اختيار شعار الثعلب المجنح. ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن "المقاتلين في الوحدة سيخضعون لتدريب هادف وسيتم تأهيلهم في النهاية كمقاتلين ماهرين لمواجهة تحديات القطاع".

i24News Arnold Nativ

وأقيم حفل التأسيس بحضور قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، وقائد الوحدة الجديدة المقدم (احتياط) أ، وضباط الأمن، والمسؤولين عن الأمن الجاري في البلدات. وأُفيد بأن مئات المقاتلين تقدموا بطلبات الانضمام وتجري عملية الاختيار، استعدادًا لتدريب التشكيل الذي سيعقد في الأسابيع المقبلة.

قال قائد الوحدة الضابط في الاحتياط المقدم أ."إن تشكيل الوحدة في هذه الفترة يحمل في طياته جوهر قصة دولة إسرائيل: من الدمار إلى النهضة".

IDF spokesperson

وتابع "الضربة التي تلقيناها في 7 أكتوبر، ثم العودة إلى رشدنا بعد ذلك، والترابط المجتمعي، والانتقال إلى القتال والعمل المشترك، وبداية إعادة الإعمار وبناء المستقبل ليكون مكانًا أفضل وأكثر أمانًا. ولهذا السبب اجتمعنا هنا، في قلب المنطقة التي تضررت وعانت كثيرًا، حيث فقدنا أفضل رجالنا، والآن نعمل على بناء وحدة ستكون بمثابة مرساة للمنطقة ومغناطيس ولكل من يضع نصب أعينه الدفاع عن الوطن ولديه الرغبة في مواصلة العطاء للوطن".