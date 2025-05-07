تغطية متواصلة || إصابتان في إطلاق نار شمال الضفة الغربية وإحباط عملية دهس في جبل الخليل

اليوم 579 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) أنه اعترض طائرة مسيرة أطلقت من الشرق. وفي عملية في منطقة صيدا، اغتيل القيادي في حماس خالد أحمد أحمد، الذي كان يعمل مؤخراً على نقل الأسلحة وفقا لبيان الجيش. وقال الرئيس الأمريكي ترامب، الليلة، إن عدد الرهائن الأحياء في القطاع انخفض إلى 21، بعد مقتل ثلاثة منهم. مقر أهالي المختطفين للحكومة: إذا كان هناك معلومات جديدة تم إخفاؤها عنا فأبلغونا بها فوراً.

تصريح ترامب يقلق عائلات المختطفين.. وإسرائيل تؤكد بقاء 24 من الرهائن على قيد الحياة شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها لإسرائيل بعد صاروخ الحوثيين حتّى الثلاثاء 13 مايو/ أيار محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل بوساطة إماراتية" ملخص الأحداث في الضفة الغربية حتى الآن: شمال الضفة الغربية، حاجز ريحان: مسلحون في سيارة يطلقون النار على إسرائيليين اثنين ولاذوا بالفرار. ويتم نقل الجرحى إلى معبر الريحان ومنه إلى المستشفى بواسطة طائرة مروحية. جنوب الضفة الغربية جبل الخليل: حاول مسلح دهس إسرائيليين، لكنه فشل، وخرج من السيارة وطعن شخصًا - الذي أصيب بجروح طفيفة إلى متوسطة. وفي أعقاب ذلك تم تحييده من قبل قوة عسكرية تواجدت بالقرب من المكان. البداية: حادثة إطلاق نار في جبل الخليل ، الجيش الإسرائيلي: "يتم فحص التفاصيل". تقرير عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة وقعت حادثة إطلاق النار على السياج الحدودي في منطقة حاجز الريحان. وتعرضت مركبة كانت تسير على السياج لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين. ويتم إجلاؤهم إلى الحاجز نفسه ومن هناك إلى المستشفى. تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن، ويبدو أنه انفجر خارج حدود البلاد أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 94 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الهجمات على الحديدة وصنعاء. وأشار أيضاً إلى أن العدد ليس نهائياً. مدير مطار صنعاء الذي تعرض لهجوم: "المطار مغلق حتى إشعار آخر" تتحدث وسائل إعلام يمنية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 94 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الهجمات على الحديدة وصنعاء، مشيرا إلى أن العدد غير نهائي. حماس تؤكد اغتيال خالد أحمد الأحمد، القائد الميداني، في هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية: سنواصل مهاجمة السفن الإسرائيلية - حتى استئناف دخول المساعدات إلى غزة الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة صيدا وقمنا باغتيال خالد أحمد أحمد، الذي كان يشغل منصب رئيس العمليات في اللواء الغربي في حماس لبنان، وكان يدفع لهجمات ضد دولة إسرائيل. خلال الحرب، دفع المسلح للعديد من الخطط الهجومية وعمل مؤخرًا على نقل الأسلحة وتنفيذ هجمات https://x.com/i/web/status/1919971018669519180 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .