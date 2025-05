تغطية متواصلة || إصابتان في إطلاق نار شمال الضفة الغربية وإحباط عملية دهس في جبل الخليل

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة صيدا وقمنا باغتيال خالد أحمد أحمد، الذي كان يشغل منصب رئيس العمليات في اللواء الغربي في حماس لبنان، وكان يدفع لهجمات ضد دولة إسرائيل. خلال الحرب، دفع المسلح للعديد من الخطط الهجومية وعمل مؤخرًا على نقل الأسلحة وتنفيذ هجمات

https://x.com/i/web/status/1919971018669519180