"مناقشة صيغة اتفاق بديل"|| مسؤول مصري: "الرهان الأمريكي على قدرة إسرائيل إخضاع حماس ’خاطئ’"

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم السبت عن مسؤول مصري حددته أنه مشارك بالمفاوضات للتوصل الى اتفاق في غزة أنه "لا يوجد جديد يمكن التفاوض عليه، لم يعد هناك تنازلات يمكن فرضها على حماس".

وبحسب تصريحه فإن "الأزمة الحقيقية تكمن في عدم وجود إرادة إسرائيلية أميركية لإنهاء الحرب". وحذر من أن الرهان الأمريكي على قدرة إسرائيل على إخضاع حماس هو "رهان خاطئ".

وبحسب الصحيفة فإن مصر تمسكت بالمقترح الذي تقدمت به حماس بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق النار طويل الأمد. لكن في الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأن هناك مناقشات تجري حاليا بشأن صيغة بديلة لوقف إطلاق النار تستمر أقل من عام، ويتم تنفيذها على مرحلتين وبضمانات أمريكية.

وتتضمن الصيغة الجديدة، بحسب التقرير، التزاماً إسرائيلياً مبدئياً بمواصلة المفاوضات حتى نهاية الحرب، وستتخلى حماس في المرحلة الأولى عن السيطرة وإدارة القطاع، وتطلق خلال هذه المرحلة سراح أكثر من نصف الرهائن الأحياء، بالإضافة إلى تسليم بعض جثامين الرهائن الإسرائيليين القتلى. أما المرحلة الثانية، بحسب التقرير، فستشمل ما تبقى من الصفقة.