استئناف شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة من قبرص بعد توقفها عقب مقتل موظفي الإغاثة

استؤنفت مساء أمس، شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من قبرص، حيث غادرت سفينة محملة بالمساعدات ميناء لارنكا لتصل إلى القطاع الفلسطيني. وقال المصدر: "غادرت سفينة شحن صغيرة ميناء لارنكا محملة بمساعدات إنسانية تبرعت بها الإمارات، وذلك بعد توقف المساعدات عقب مقتل سبعة من موظفي الإغاثة.

وكانت قد أوقفت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع بعد الهجوم الذي وقع في أوائل أبريل/ نيسان، في قرار أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.

وفي الوقت نفسه، بدأت القوات الأمريكية في بناء رصيف بحري قبالة ساحل غزة، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بناء الرصيف في شهر مارس، حيث ناشد مسؤولو الإغاثة إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة عن طريق البر.

ومع ذلك، فإن فعالية الرصيف في تعزيز المساعدات الإنسانية لا تزال غير واضحة حيث يحذر المسؤولون الدوليون من خطر المجاعة في شمال غزة. وتظل الطرق البرية ضرورية لتقديم المساعدة الضرورية إلى السكان الفلسطينيين الخاضعين للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا.