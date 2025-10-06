استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ. وفي حديثهم لصحيفة الأخبار، يتوقع مسؤولون مصريون "جولات مفاوضات شاقة ومطولة" لمعالجة نقاط رئيسية، أبرزها الجدول الزمني لتسليم المختطفين الإسرائيليين، والذي من غير المتوقع أن يتم خلال 72 ساعة، بل على مراحل أطول. وسيُحظر إقامة أي احتفالات خلال تسليمهم إلى الصليب الأحمر. وبحسب المسؤولين، "سيتم إعادة الأسرى الأحياء في أسرع وقت ممكن، تبعًا لظروف مواقعهم وسلامة نقلهم. في غضون ذلك، يُعد تسليم رفات الموتى عملية معقدة، وهناك صعوبة في تحديد أماكنهم بسبب الدمار الشامل"