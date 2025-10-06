مسؤول سياسي لـi24NEWS: "الساعات القادمة حاسمة وسنفهم هل حماس جادة أم تماطل "
الجيش الإسرائيلي يكتشف صواريخ بعيدة المدى في غزة • عائلات المختطفين أوصت بترامب لجائزة نوبل للسلام • مصادر في مصر تتوقع: "المفاوضات ستكون صعبة وطويلة" • تحديثات اليوم الـ731 للحرب
اليوم الـ730 للحرب: كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الأحد والإثنين) على حسابه في TruthSocial أن "محادثات التفاوض تقدمت بسرعة والتفاصيل النهائية ستُطرح غدًا للنقاش. من المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى هذا الأسبوع. منسق الأسرى والمفقودين غال هيرش قبيل خروج البعثة الإسرائيلية : "نبذل جهدًا، نحن ملتزمون ومصممون".
نتنياهو يتحدث مع بوتين: "أؤيد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية"
تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بعيد ميلاده الذي يصادف غدًا. جاء ذلك وفقًا للكرملين، الذي ذكر أيضًا أن بوتين هنأ نتنياهو والمواطنين الإسرائيليين بعيد العرش. كما أفادت التقارير أنهما ناقشا خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة: "أكد بوتين موقف روسيا الثابت المؤيد لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس إطار قانوني دولي راسخ".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مراقبون ومقاتلون من لواء الجولان أحبطوا تهريب أسلحة من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أصدر تعليماته برفع حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي إلى أعلى مستوى خلال عطلة عيد العرش
مسؤول سياسي لـi24NEWS: "الساعات القادمة حاسمة وسنفهم هل حماس جادة أم تماطل "
تقرير لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة في منطقة حوارة على أطراف بلدة كفركلا جنوب لبنان ما أدى إلى اندلاع حريق
تقرير قطري: "الجولة الأولى من المفاوضات ستبدأ الليلة وتناقش وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب والتبادل"
اغتال الجيش الإسرائيلي الإرهابي حسن علي جميل عطوي، وهو عنصر رئيسي في منظومة الدفاع الجوي التابعة لمنظمة حزب الله في منطقة النبطية بلبنان. قاد عطوي عمليات إعادة الإعمار وجهود تجهيز منظومة الدفاع الجوي للمنظمة، وكان مركز معلومات هامًا، وشارك في التواصل والمشتريات مع قادة المنظومة في إيران .
هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا تابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبناني. ومن بين الأهداف التي هاجمها معسكرات تابعة لقوة "رضوان"، حيث تم تحديد هوية مسلحين من حزب الله .
صرح مصدر مطلع لـ i24NEWS: "أجرت تركيا اتصالات مع جماعتين من حماس تحتجزان المختطفين. وهما جهتان لم يُجرِ أي حوار معهما حتى الآن"
أرسلت عائلات المختطفين رسالةً تاريخيةً إلى لجنة جائزة نوبل للسلام، مُوصين فيها بالرئيس دونالد ترامب. وجاء في الرسالة: "لأول مرة منذ شهور، لدينا أملٌ حقيقيٌّ في انتهاء كابوسنا. نحن على ثقةٍ بأن الرئيس لن يهدأ له بالٌ أو يتوقف حتى يتم أسر آخر رهينة، وتنتهي الحرب، ويعود السلام والازدهار إلى الشرق الأوسط".
موجة من الهجمات على قوات الأمن في لبنان - أصداء الانفجارات تُسمع
مصدر فلسطيني لـ"الحدث": "حماس تصر على أن تفرج إسرائيل عن ستة أسرى كبار - بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات"
استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ. وفي حديثهم لصحيفة الأخبار، يتوقع مسؤولون مصريون "جولات مفاوضات شاقة ومطولة" لمعالجة نقاط رئيسية، أبرزها الجدول الزمني لتسليم المختطفين الإسرائيليين، والذي من غير المتوقع أن يتم خلال 72 ساعة، بل على مراحل أطول. وسيُحظر إقامة أي احتفالات خلال تسليمهم إلى الصليب الأحمر. وبحسب المسؤولين، "سيتم إعادة الأسرى الأحياء في أسرع وقت ممكن، تبعًا لظروف مواقعهم وسلامة نقلهم. في غضون ذلك، يُعد تسليم رفات الموتى عملية معقدة، وهناك صعوبة في تحديد أماكنهم بسبب الدمار الشامل"
أطلقت مجموعة مسلحة قذيفة هاون على قوة عاملة في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد المقاتلين بجروح طفيفة.
أطلقت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، برئاسة السفير أوفير أكونيس، القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، حملةً في قلب ساحة تايمز سكوير بنيويورك إحياءً للذكرى الثانية لبدء الحرب. وتضمنت الحملة، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لوحاتٍ إعلانيةً رقمية، وتدعو حماس إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والتخلي عن السلطة لإنهاء الحرب
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع "TruthSocial" أن "المفاوضات تتقدم بسرعة، وسيتم مناقشة التفاصيل النهائية غدًا. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى هذا الأسبوع. سأواصل متابعة هذا "الصراع" المستمر منذ قرون. الوقت عامل حاسم، وإلا فسيكون هناك سفك دماء غزير - وهو أمر لا يرغب أحد في رؤيته".
قبل لحظات من قمة شرم الشيخ: أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، عائلات المخطوفين بالتطورات. "أوعز لنا رئيس الحكومة بالانطلاق غدًا وبدء المفاوضات في شرم الشيخ. سأبذل قصارى جهدي للبقاء على اتصال معكم من هناك قدر الإمكان. سنغادر غدًا لإجراء مفاوضات حول عودة جميع أحبائنا المختطفين، أحياءً وأمواتًا - ملتزمين ومصممين. سنبذل قصارى جهدنا"