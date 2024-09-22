نائب زعيم حزب الله يهدد: لن نتوقف حتى تتوقف الحرب في غزة وسكان الشمال لن يعودوا إلى منازلهم

نعى الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لمنظمة حزب الله ، اليوم (الأحد)، في تشييع إبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي، وقال في كلمة : "لقد ارتكبت إسرائيل ثلاث جرائم حرب تؤلمنا، وتمثل أعلى مستويات القسوة التي شهدناها حتى الآن."

وقال قاسم"إسرائيل أصابت المدنيين والأطفال والمسعفين والصيدليات والمنازل، ولم تلحق الأذى بالمقاتلين فقط. في مجازر البيجر أرادت إسرائيل قتل خمسة آلاف إنسان، وأرادت من خلال إستهداف كبار قوة الرضوان تحقيق ثلاثة أهداف: شل المقاومة، والتحريض على المقاومة، ووقف جبهة الدعم، وإعادة سكان الشمال.المقاتلون عطلوا هذه الأهداف بالكامل، ولا أقول إننا لم نشعر بالدهشة في الساعات الأولى، نحن بشر.لكننا عدنا إلى قواعدنا وأدوارنا القوية ونحن مصممون أكثر".

ووجه رسالة لإسرائيل: "أنتم تموتون من الخوف، واقتصادكم سينهار، ووحدتكم ستتفكك، ولن تحققوا أهدافكم، لقد نقلتم المقاومة الفلسطينية إلى المستوى الدولي. جبهة الدعم اللبنانية مستمرة، ومهما طال الزمن، حتى يتوقف العدوان على غزة، فلن يعود سكان الشمال، وسيزداد النزوح، وسيتوسع الدعم، والحل العسكري الإسرائيلي سيزيد من محنة إسرائيل وسكان الشمال".

وأضاف: "في الأراضي الفلسطينية لن تحقق إسرائيل أهدافها، ولن يتم إطلاق سراح المختطفين إلا في صفقة إطلاق سراح الأسرى. هناك أربعة مبادئ مركزية تحكم جبهة الدعم في لبنان: جبهة الدعم اللبنانية لغزة سوف تستمر حتى تتوقف الحرب في قطاع غزة. ثانيا، لن يعود سكان الشمال - ولكن الهجرة ستستمر، وسيظل الحل العسكري يمثل مشكلة لإسرائيل، ولن يحل مشكلة سكان الشمال. المبدأ الثالث: التهديدات لن توقفنا ولسنا خائفين من أخطر السيناريوهات، ونحن مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات العسكرية ولم يتحدد بعد كيف سنفعل الرد على العدوان لأننا دخلنا مرحلة جديدة أهمها ’نظام الحساب المفتوح’ – سنستمر في هذا الإطار في جبهة الدعم والمواجهة، سنقتلهم ونقاتلهم من حيث يتوقعون أن يحدث ومن حيث لا يحدث".

"في الليلة الماضية، بدأنا بالحساب مع ثلاثة رشقات صاروخية وصلت منطقة حيفا، وأصابت هدفها العسكري. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد لجأ نحو مليون مستوطن إلى الملاجئ. هذا حساب في ’حساب النظام المفتوح’. نحن صامدون، ورؤوسنا مرفوعة، وأيدي المقاتلين على الزناد، ولن يغادروا المنطقة إلا بالنصر".