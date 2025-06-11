عسكري إسرائيلي :" الاستعانة بالميلشيات لا يقدم تفوقا لإسرائيل على الإرض ... ويجب على مصر أن تتولى دورا مهما في غزة"

بعد الكشف عن دعم إسرائيل ميلشيات مسلحة في غزة بينها ميلشيا ياسر أبو شباب، أكد ايتان دانغوت- منسق سابق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن "الاستعانة بالميلشيات لا يقدم تفوق على الأرض لإسرائيل.. ويجب على مصر أن تتولى دورا مهما في غزة". لمتابعة تصريحه كاملة في الفيديو.

وعلق دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي عن نموذج أبو الشباب وقال :"إسرائيل تخلق هنا ظروفا جديدة حتى تضرب سيطرة حماس في غزة ، وحماس في مأزق وهي تواجه ضغوطات كبيرة..لكن إسرائيل ستخطئ إذا عملت فقط عن طريق هذه الميلشيات، فهي لا تقدم تفوق على الأرض، ويجب على إسرائيل أن تنظر خطوة إلى الأمام ومن وجهة نظري يجب أن تتولى مصر دورا مهما في غزة في إطار الخطط المستقبلية للقطاع".

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