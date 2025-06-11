عسكري إسرائيلي :" الاستعانة بالميلشيات لا يقدم تفوقا لإسرائيل على الإرض ... ويجب على مصر أن تتولى دورا مهما في غزة"

دانغوت :" يجب أن تتولى مصر دورا مهما في غزة في إطار الخطط المستقبلية للقطاع"، ولا يرى أن خطة الاستعانة بالميلشيات فعالة على المدى البعيد

i24NEWS
i24NEWS
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ايتان دانغوت
ايتان دانغوتi24news/video screen

بعد الكشف عن دعم إسرائيل ميلشيات مسلحة في غزة بينها ميلشيا ياسر أبو شباب، أكد ايتان دانغوت- منسق سابق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن "الاستعانة بالميلشيات لا يقدم تفوق على الأرض لإسرائيل.. ويجب على مصر أن تتولى دورا مهما في غزة". لمتابعة تصريحه كاملة في الفيديو.

Video poster
عسكري إسرائيلي :" الاستعانة بالميلشيات لا يقدم تفوق على الإرض لإسرائيل... ويجب على مصر أن تتولى دورا مهما في غزة"

وعلق دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي عن نموذج أبو الشباب وقال :"إسرائيل تخلق هنا ظروفا جديدة حتى تضرب سيطرة حماس في غزة ، وحماس في مأزق وهي تواجه ضغوطات كبيرة..لكن إسرائيل ستخطئ إذا عملت فقط عن طريق هذه الميلشيات، فهي لا تقدم تفوق على الأرض، ويجب على إسرائيل أن تنظر خطوة إلى الأمام ومن وجهة نظري يجب أن تتولى مصر دورا مهما في غزة في إطار الخطط المستقبلية للقطاع".

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