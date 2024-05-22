الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في معارك غزة وحصيلة قتلى العملية البرية ترتفع إلى 281
بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 9263، اللواء 226، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم، في حادث عملياتي على الحدود الشمالية
أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن مقتل ثلاثة جنود في معارك بشمال قطاع غزة وهو ما يرفع عدد قتلى العملية البرية في قطاع غزة إلى 281.
وفي الحادث الذي سقط فيه الرائد الراحل جدعون حاي ديرو (33 عاما من تل ابيب)، أصيب ضابط قتالي من الكتيبة 97، لواء كفير، وجندي احتياط من وحدة يهلام، فيلق الهندسة القتالية، بجروح خطيرة.
وفي الحادث الذي سقط فيه النقيب يسرائيل يودكين (22 سنة كفار حباد) والرقيب الراحل إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم (21 عاماً من رعنانا)، أصيب جندي من الكتيبة 97، لواء كفير، بجروح خطيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 9263، اللواء 226، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم، في حادث عملياتي على الحدود الشمالية.