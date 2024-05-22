الإعلان عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في معارك غزة وحصيلة قتلى العملية البرية ترتفع إلى 281

بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 9263، اللواء 226، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم، في حادث عملياتي على الحدود الشمالية

i24NEWS
i24NEWS
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رقيب أول جدعون تشاي ديروي، والنقيب إسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم إمسالم
رقيب أول جدعون تشاي ديروي، والنقيب إسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم إمسالمIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن مقتل ثلاثة جنود في معارك بشمال قطاع غزة وهو ما يرفع عدد قتلى العملية البرية في قطاع غزة إلى 281.

وفي الحادث الذي سقط فيه الرائد الراحل جدعون حاي ديرو (33 عاما من تل ابيب)، أصيب ضابط قتالي من الكتيبة 97، لواء كفير، وجندي احتياط من وحدة يهلام، فيلق الهندسة القتالية، بجروح خطيرة. 

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قُتل جدعون شاي ديروي، 33 عامًا، من تل أبيب، وهو مقاتل في وحدة يهلام التابعة لفيلق الهندسة القتالية، خلال عملية في شمال قطاع غزة.27a

وفي الحادث الذي سقط فيه النقيب يسرائيل يودكين (22 سنة كفار حباد) والرقيب الراحل إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم (21 عاماً من رعنانا)، أصيب جندي من الكتيبة 97، لواء كفير، بجروح خطيرة.

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قُتل يسرائيل يودكين خلال عملية في شمال قطاع غزة، عن عمر ناهز 22 عامًا27a
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إيلي أمسالم، من لواء كفير، قتل خلال المعارك في شمال قطاع غزة، وعمره 21 عامًا27a

بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 9263، اللواء 226، بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم، في حادث عملياتي على الحدود الشمالية.

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