تفاصيل جديدة من عملية اغتيال حسن نصر الله

كشف قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أنه في الأيام التي سبقت اغتيال حسن نصرالله، وبعد العمليات التي نُفذت ضد التنظيم الشيعي، بقي الأمين العام السابق لحزب الله في مكانه داخل الملجأ - دون أن يدرك أنه الهدف التالي للاغتيال.

في الأيام التي سبقت اغتياله، حاول نصر الله إعادة بناء قدرات التنظيم، التي تضررت بعد اغتيال قادة قوة رضوان، بينهم إبراهيم عقل، و"عملية البيجر". بالإضافة إلى ذلك، حاول التخطيط لهجمات مضادة – والتي تم إحباط كل واحدة منها بسرعة.

أضاف الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي جمعتها شعبة الاستخبارات على مدى سنوات، مكّنت من تحديد موقع مخبأ حزب الله السري الذي كان متواجداً فيه، والذي تم بناؤه باستخدام تكنولوجيا إيرانية - وفي سرية تامة حتى في أضيق الدوائر داخل حزب الله.

كما أفيد، قبل عام بالضبط نفذ الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "نظام جديد"، وخلالها هاجم بـاستخدام 83 قنبلة في وقت واحد واغتال حسن نصر الله، إلى جانب القيادي علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في التنظيم وقادة كبار آخرين في القيادة تحت الأرض في الضاحية ببيروت.

في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصرالله، نشرت في وقت سابق اليوم قناة "الميادين" ، صورة أخيرة للأمين العام السابق للتنظيم. في التوثيق غير العادي، يظهر نصر الله جالساً في غرفة العمليات التابعة للتنظيم، وخلفه خريطة إسرائيل. ووفقاً للتقرير، التُقطت الصورة قبل عدة أيام من اغتياله.