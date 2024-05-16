حزب الله يكشف عن صاروخ "S5" الجديد المستخدم في هجوم المطلة

نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف المطلة عند حدود لبنان الجنوبية. أطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم "S5"، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.

وأوضح الإعلام الحربي أن الصاروخ "S5" تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، مشيراً إلى أنه يعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار. وأضاف في وصفه للسلاح الجديد، أنه مزود بصمام صدم ميكانيكي.

في وقت سابق، أعلن حزب الله في بيان أن المقاومة الإسلامية هاجمت عند الساعة 1:38 من بعد ظهر الخميس موقع المطلة وحاميته وآلياته بمسيرة هجومية مسلحة بصواريخ "S5".

وأكد البيان أن المسيرة عند وصولها إلى النقطة المحددة لها أطلقت صواريخها على إحدى آليات الجيش الإسرائيلي والعناصر المجتمعة حولها، مما أوقعهم بين قتيل وجريح. بعدها، أكملت المسيرة انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة.