مسؤول أمريكي كبير عن محادثات التفاوض: "حماس ترفض التواصل معنا"

تناول المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، مساء اليوم (الأربعاء)، خلال الإحاطة اليومية، التوترات في شمال إسرائيل وأطلعهم على سير المفاوضات مع حركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لعودة المختطفين. وفي بداية تصريحاته، سُئل عما إذا كان الرئيس جو بايدن قد وضع خطًا أحمر فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران - فأجاب: "سنواصل مناقشة شكل الرد مع إسرائيل، وأوضحنا أن هذا تصعيد غير مسبوق ومن حق إسرائيل الرد”.

وسُئل عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تستمع للولايات المتحدة، فأجاب: "إسرائيل دولة ذات سيادة تقرر بنفسها. نحن نتحدث على عدة مستويات ونعكس ما نعتقد أنه الأفضل لمصلحة إسرائيل والمنطقة – ولكن هذا هو خيارهم”.

وأشار ميلر إلى وضع المحادثات مع حماس، وسئل عما إذا تم تأجيلها بسبب الوضع مع حزب الله. وقال: "لا، لكن حماس ترفض التواصل معنا في الأسابيع الأخيرة، لأسبابها الخاصة". وقال: "على إسرائيل أن تتحدث عن نفسها بشأن الخطوات التالية في قطاع غزة، لقد كنا واضحين بشأن الكيفية التي نعتقد أنها يجب أن تكون عليها فترة ما بعد الصراع".