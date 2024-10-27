تغطية متواصلة|| إصابة سيدة بصورة خطيرة جراء استهداف مباشر في مدينة طمرة في الجليل الأسفل
طواقم نجمة داوود الحمراء تعمل على إخلاء المصابة الى مستشفى رمبام • الاشتباه بتنفيذ عملية دهس في حاجز حزما قرب القدس وتحييد المنفذ بدون أي إصابات
اليوم الـ 387 للحرب: أصيبت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ من العمر 57 عاما بجراح خطيرة جراء إصابة مباشرة في طمرة بالجليل الأسفل. وفي حادث آخر هذا الصباح، أصيب رجلان بجروح طفيفة في إصابة مباشرة بمصنع في عكا. كشف الجيش الإسرائيلي عن توثيق لنفق تابع لحزب الله اكتشفه في جنوب لبنان، وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على خلفية الهجوم في إيران، وشدد على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل.
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الشخص الذي توفي بحادث دهس جليلوت: متقاعد يبلغ من العمر 72 عاماً توفي بعد تعرضه لإصابات متعددة في أجهزته الداخلية.
وزير الخارجية الإيراني يزعم: "تلقينا قبل ساعات قليلة مؤشرات على هجوم محتمل من جانب إسرائيل"
السيسي يؤكد: هناك مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين
سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مفاده أن اللواء (احتياط) شاؤول مويال، 47 عاما، مقاتل في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، قُتل في معركة في جنوب لبنان. وترك وراءه زوجة وعشرة أبناء. وهذا هو خامس شخص يسقط من معارك لبنان ويسمح بنشر اسمه اليوم، بعد أن نشر في وقت سابق سقوط أربعة مقاتلين آخرين
منفذ محاولة الهجوم قرب حزما هو عامودي سامي، مقدسي من سكان مخيم شعفاط للاجئين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمت طائرات سلاح الجو يوم الثلاثاء بتوجيه من استخبارات القيادة الشمالية وقتلت الإرهابي أحمد جعفر معتوق، قائد قطاع بنت جبل التابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. وبعد ذلك بيوم، قامت طائرات مقاتلة من سلاح الجو، تحت قيادة المنطقة الشمالية قيادة استخباراتية للقيادة الشمالية، هاجمت وقتلت بديله في منصبه
تقرير لبناني: قتيلان وجريح آخر نتيجة هجوم ضد بمركبة في منطقة قرية خوش بردي التابعة لقضاء بعلبك شرقي لبنان
وابل الصواريخ شمالاً: أصيبت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا بجروح خطيرة جراء إصابة مباشرة في طمرة، وتقوم طواقم نجمة داوود الحمراء بنقلها وحالتها مستقرة إلى مستشفى رمبام في حيفا. كما تم إخلاء شابة (21 عاما) وفتاة (13 عاما) في حالة طفيفة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر باللغة العربية سكان 14 قرية في جنوب لبنان: "عليكم الإخلاء استعداداً لنشاط الجيش الإسرائيلي"
التقرير الأولي: اشتباه بعملية دهس عند حاجز حزما بالقرب من القدس. أسرع سائق باتجاه مقاتلين كانوا متواجدين قرب حاجز حزما باتجاه عناتا على مدخل القدس، وتم تحييده بإطلاق النار. لا توجد أي اصابات في الحدث
المرشد الإيراني علي خامنئي في أول تعليق له إلى الهجوم: "سنحدد أفضل طريقة لإظهار قوتنا"
الجيش الإسرائيلي: في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد طائرة بدون طيار عبرت من الأراضي اللبنانية، وسقطت في منطقة بارليف الصناعية، ويجري التحقيق في الحادث .
أصيب شخصان بجروح طفيفة في إصابة مباشرة في منطقة بارليف الصناعية بالقرب من كرميئيل - رجل يبلغ من العمر حوالي 61 عامًا مصاب بشظية في صدره ورجل يبلغ من العمر حوالي 31 عامًا مصاب بشظية في يده.
رويترز تؤكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن إسرائيل قصفت منشآت خلط الوقود الصلب الإيرانية في بارشين. وبالإضافة إلى ذلك، قصفت إسرائيل أيضًا منشأة حساسة لإنتاج الصواريخ في الحجير. وقال الباحث ديكار أبليث، في المقال، إن "إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بقدرة إيران على إنتاج الصواريخ على نطاق واسع".
https://x.com/i/web/status/1850291176940753303
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توثيق: دخان في ضاحية بيروت نتيجة سلسلة الهجمات الليلية الإسرائيلية
https://x.com/i/web/status/1850404754809344322
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