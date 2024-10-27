تغطية متواصلة|| إصابة سيدة بصورة خطيرة جراء استهداف مباشر في مدينة طمرة في الجليل الأسفل

اليوم الـ 387 للحرب: أصيبت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ من العمر 57 عاما بجراح خطيرة جراء إصابة مباشرة في طمرة بالجليل الأسفل. وفي حادث آخر هذا الصباح، أصيب رجلان بجروح طفيفة في إصابة مباشرة بمصنع في عكا. كشف الجيش الإسرائيلي عن توثيق لنفق تابع لحزب الله اكتشفه في جنوب لبنان، وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على خلفية الهجوم في إيران، وشدد على التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل.

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