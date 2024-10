تغطية متواصلة|| إصابة سيدة بصورة خطيرة جراء استهداف مباشر في مدينة طمرة في الجليل الأسفل

رويترز تؤكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن إسرائيل قصفت منشآت خلط الوقود الصلب الإيرانية في بارشين. وبالإضافة إلى ذلك، قصفت إسرائيل أيضًا منشأة حساسة لإنتاج الصواريخ في الحجير. وقال الباحث ديكار أبليث، في المقال، إن "إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بقدرة إيران على إنتاج الصواريخ على نطاق واسع".

