محلل عسكري: 20 دقيقة قبل وصول نتنياهو- انفجار مسيرة بالمكان الذي كان من المفترض أن يزوره في المطلة

أفاد المحلل العسكرية لقناة i24NEWS العبرية، يوسي يهوشاع، مساء اليوم أن مسيرة انطلقت من لبنان الى مدينة المطلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، سقطت قرب المكان الذي زاره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الحدود اللبنانية، قبل 20 دقيقة من وصوله الى المدينة الحدودية. وفي أعقاب ذلك، غير مساره الى النقطة التي كان من المفترض أن يزورها وتوجه الى مكان آخر.

وفي وقت سابق أزيل التعتيم عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية الى الحدود اللبنانية. وفي زيارته صرح :"مع أو بدون اتفاق، مفتاح إعادة سكاننا في الشمال بأمان الى بيوتهم هو إبعاد حزب الله الى ما بعد الليطاني، وضرب أي محاولة لإعادة تسليحه، والرد بقوة على أي نشاط ضدنا".