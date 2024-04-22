هل يوجد احتمال لإلغاء العقوبات الأمريكية على كتيبة "نيتساح يهودا"؟

قدر مسؤولون إسرائيليون أن احتمال إلغاء العقوبات عن كتيبة "نيتساح يهودا" ضئيلة، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" أنه رغم أنه في إسرائيل علموا بأن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية فرض العقوبات، جميع رؤساء الأجهزة الأمنية فوجئوا من القرار.

التقديرات في إسرائيل هي بأن توقيت النشر عن العقوبات ليس من قبيل الصدفة، وأن توجد علاقة بين رزمة المساعدات الضخمة التي صادق عليها الكونغرس الأمريكي. وناقش وزير الأمن غالانت الموضوع مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ونقل رسالة الى الولايات المتحدة، قبل حديثه مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن مفادها :"المساس بكتيبة واحدة هي مساس بكل جهاز الأمن، هذه ليست الطريقه المناسبة للتصرف مع الشركاء".

وبادر الوزير غانتس إلى إجراء محادثة مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن مساء الأحد، والتي تطرق خلالها الى العقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا". وفي المكالمة بين الاثنين قال له غانتس بأن القرار المرتقب لفرض العقوبات على الكتيبة هو "خطأ" يمس بإسرائيل وقت الحرب. وأضاف الوزير بأنه "لا يوجد مبرر للعقوبات لأنه يوجد لإسرائيل نظام قضائي قوي ومستقل. وان كل وحدات الجيش الإسرائيلي مرتبطة بقيادات الجيش، والتي تتناسب مع القانون الدولي". وطالب غالانت من بلينكن إعادة دراسة القضية مجددا.

توجد مخاوف في إسرائيل أن فرض الولايات المتحدة للعقوبات قد يؤدي إلى تفاقم وضع إسرائيل على الساحة الدولية ويزيد من خطر صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. العقوبات التي تخطط الولايات المتحدة لفرضها على كتيبة نيتساح يهودا لا تتعلق بشكل مباشر بالإجراءات المتخذة ضد إسرائيل والإسرائيليين في العالم، ولكن القلق هو أن هذه الخطوة نفسها قد تؤثر على الأجواء في الساحة القانونية الدولية ويمكن تفسيرها باعتبارها انعدام ثقة من جانب الولايات المتحدة في النظام الإسرائيلي.

ووفقا للنشر اتصلت الإدارة الأمريكية عدة مرات بمكتب المدعي العام، ووزارة الأمن ووزارة الخارجية للحصول على مواد حول التحقيقات في الهجمات على الفلسطينيين والتي شارك بها جنود من كتيبة "نيتساح يهودا". وبحسب مصادر إسرائيلية، أعرب الأمريكيون عن استيائهم من نتائج التحقيقات خصوصا في الأحداث التي قتل بها فلسطينيون وقرروا فرض عقوبات.

وقد اتصلت الإدارة الأمريكية عدة مرات بمكتب المدعي العام العسكري ووزارة الأمن ووزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على مواد حول التحقيقات في الاعتداءات على الفلسطينيين والتي شارك فيها جنود من كتيبة نيتساح يهودا. وبحسب مصادر إسرائيلية، أعرب الأميركيون عن استيائهم من نتائج التحقيقات، خاصة في الأحداث التي قُتل فيها فلسطينيون، وقرروا فرض العقوبات.