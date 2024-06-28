الجيش الإسرائيلي يقدر أن الحرب في رفح يمكن أن تستمر ستة أشهر: نظرة إلى مدينة الأنفاق المفخخة

بعد شهر ونصف من بدء القتال في رفح، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أنه سيطر على حوالي 70% من المنطقة، مشيرا الى أن بدأ يمينز بتفكك أطر حماس التي تنشط في المنطقة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن بدأ حاليا الانتقال من الحرب المنظمة والهرمية إلى حرب العصابات في فرق صغيرة. وقال ضابط كبير في المنطقة إنه على الرغم من أنه لم تتم تصفية قائد لواء رفح بعد، لكن "ليس من المؤكد أنه إذا أصدر أوامر بهذا الخصوص، فسيكون هناك من يستلمها".

بدأت مناورة الخداع في الضربة الافتتاحية للوحدة 162 التي بدأت مع اقتحام محدود للقوات من الجانب الشرقي لرفح، في حي برازيل. عندها تم تحويل مسلحين كثر الى الحي من أحياء أخرى، وفي المقابل، لواء 401 ولواء ناحال اقتحموا غالبية محور فيلادلفيا وحاصروا المدينة عمليًا من جانبها الجنوبي، دون مقاومة تقريبًا وفقا للجيش الإسرائيلي، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الضربة الافتتاحية أدت إلى هروب الآلاف من المسلحين.

التقديرات تشير الى أن عدد المسلحين في لواء رفح بجميع كتائبه بلغت نحو 3000 مسلح، ومنذ بداية العملية العسكرية ذكر انه تم اغتيال نحو 550 من المسلحين، في حين فر آخرون الى منطقة الشمال، ولا تزال قيادة لواء رفح والسيطرة عليها على حالها، وهناك محاولات لإعادة التسلسل الهرمي ومواصلة السيطرة على المنطقة، مع بقاء كتيبتين في المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي بعد.

🎥: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

وبعد الدخول المفاجئ للجيش الإسرائيلي، تقدم القتال أصبح بوتيرة أبطأ في رفح، وذلك لسببين: كمية الأسلحة والمتفجرات المجهزة للقوة - بحسب ضباط في المنطقة، فإنهم يجدون في كل منزل ثاني تقريبًا كمية أو أخرى من الأسلحة. كما أن حالات مقتل الجنود في المنطقة، في معظمها، كانت نتيجة انهيار مبنى بعد انفجار عبوة ناسفة على القوة. يعترف قائد الكتيبة 931 :"توجد هنا مواد متفجرة لم نرها في أي مكان آخر، لا في جباليا ولا في الشاطئ، لا من حيث النوعية ولا من حيث الكمية".

والسبب الثاني هو الفهم بأن تدمير شبكة الأنفاق يجب أن تكون جزءاً من حسم المعركة في رفح، وهذا بسبب مئات الأنفاق ومسارات الأنفاق الكثيرة في المنطقة. وواجهت القوات ممرات أنفاق " 360 درجة حولها" وتم التعرف على العشرات من الأنفاق التي تصل إلى الحدود المصرية، وهذا الموضوع قيد الدراسة من قبل وحدة الهندسة "يهلام".

سيستمر تقدم القتال لفترة طويلة، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل عن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة"، وفقا لمصادر ميدانية، ستكون هناك حاجة إلى أشهر عديدة أخرى لهزيمة المسلحين في رفح - الذين يحاولون شن معركة من أجل البقاء. التقديرات المتفائلة تشير إلى نصف عام من القتال، والتقديرات المتشائمة تتحدث عن 24 شهراً حتى تصبح المنطقة جاهزة لـ "نموذج فرقة يهودا والسامرة".