هذه هي الخطوة الفلسطينية ضد خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

توجه الوفد الفلسطيني يوم أمس (الخميس) إلى وفود الدول المختلفة في الأمم المتحدة وطلب منها مقاطعة خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. سفير إسرائيل داني دانون قال في رده: "لقد أصبح لديهم خبرة في إنتاج عروض رخيصة وبائسة. لن يفيدهم ذلك، صوت إسرائيل سيسمع بشكل واضح وقوي في الأمم المتحدة. لن نصمت ولن نسمح لمؤيدي الإرهاب بإخفاء الحقيقة".

وأضاف دانون: "بعد أسبوع شمل سيلاً من الأكاذيب والتحريض ضد إسرائيل، يخطط المندوبون الفلسطينيون لمسرحية أخرى في الأمم المتحدة وخروج منسق لمندوبين من عدة دول عند بدء خطاب رئيس الوزراء. اليوم توجهوا إلى تلك الدول وطلبوا ملء مقاعدها بمندوبين ثانويين فقط لكي يظهر أمام الكاميرات أن العديد من المندوبين يغادرون القاعة".

تأتي هذه التصريحات بعد أن غادر نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللالتقاء بعدد من القادة السياسيين، من بينهم: رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقادة الأرجنتين، باراغواي، صربيا وفيجي. وفي خلفية هذا التحرك - تزايد العزلة السياسية والاعتراف المستمر من دول العالم بالدولة الفلسطينية.

وقال نتنياهو قبل إقلاعه "أنا أغادر مع زوجتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى واشنطن. في الجمعية العامة سأقول حقيقتنا – حقيقة مواطني إسرائيل، حقيقة جنود الجيش الإسرائيلي، وحقيقة دولتنا"، وتابع "سأدين أولئك القادة الذين بدلاً من إدانة القتلة، المغتصبين، ومحرقين الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل. هذا لن يحدث."

"في واشنطن سألتقي للمرة الرابعة مع الرئيس ترامب، وسأبحث معه الفرص الكبيرة التي جلبتها انتصاراتنا، وأيضًا حاجتنا لإكمال أهداف الحرب: إعادة جميع مختطفينا، القضاء على حماس، وتوسيع دائرة السلام التي أتيحت لنا في أعقاب النصر التاريخي في العملية ضد ايران وانتصارات أخرى حققناها."