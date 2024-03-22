بلينكن يصل إلى إسرائيل لتعزيز المفاوضات بشأن غزة

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يصل إلى إسرائيل هذا الصباح للقاء مجلس وزراء الحرب، في خطوة تأتي عقب تصريحاته الليلة الماضية حول استمرار الضغوط الأمريكية لتحقيق اتفاق في القمة التي تعقد اليوم في الدوحة. بلينكن متفائل بإمكانية تحقيق السلام قائلاً: "لا يزال هناك عمل شاق لتحقيق ذلك لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن". وأكد على ضرورة "زيادة المساعدات للقطاع"، مشددًا على أن "إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد" في هذا السياق.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، أشار بلينكن إلى دور الزعماء العرب في تسهيل التوصل إلى حل. من جهة أخرى، كشفت "سي إن إن" عن رسالة بعثها بلينكن إلى قطر مطلع الشهر، محذرًا حماس من "المخاطرة بالترحيل" إذا لم تتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في غزة.

أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل لدفع المفاوضات قدمًا، مع التركيز على القمة في الدوحة وزيادة المساعدات لغزة. التحذير الأمريكي لحماس عبر قطر يشدد على ضرورة الاتفاق لإنهاء الأزمة.