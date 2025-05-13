تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن: اعتراض صاروخ من اليمن بنجاح
مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط زار ساحة المختطفين مع آدم بوهلر • تقرير: سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجوم في لبنان •
اليوم 585 من الحرب: بعد تحرير عيدان ألكسندر، استؤنفت المعارك في قطاع غزة الليلة (بين الاثنين والثلاثاء). زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث الرهائن آدم بوهلر ساحة المختطفين والتقيا بعدد من عائلاتهم. وتحدث ألكسندر مع نتنياهو وقال: "هذا جنون لا يصدق - أنا ضعيف ولكنني سأتعافى"
تحديثات الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ من اليمن
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب تلقي تنبيهات في مختلف أنحاء البلاد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
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مراسلنا :"بارقة أمل لدى عائلات المختطفين بعد تحرير عيدان الكسندر..ويأملون أن ينجح ترامب بإطلاق سراح أبنائهم"
مراسلنا :"بارقة أمل لدى عائلات المختطفين بعد تحرير عيدان الكسندر..ويأملون أن ينجح ترامب بإطلاق سراح أبنائهم"
مراسلنا :"بارقة أمل لدى عائلات المختطفين بعد تحرير عيدان الكسندر..ويأملون أن ينجح ترامب بإطلاق سراح أبنائهم"
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ويتكوف في حوار مع عائلات المختطفين: عندما تتقاتلون فيما بينكم، وعندما تنهارون كمجتمع، هل تعلمون من يراقب ذلك؟ حماس. لذلك فمن الضروري أن نتحد كمجتمع. هناك إشارة تظهر لي أنه عندما لا نكون متحدين كمجتمع - فهذا يؤلم"
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لأهالي المختطفين: أنا وآدم بوهلر سنسافر من إسرائيل إلى قطر للمشاركة في المحادثات التي ستبدأ الليلة
التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع عائلات الرهائن، وقال إن "الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على التنازل عن أي شيء سوى إطلاق سراح جميع الرهائن". وأضاف: "سأكون سعيدًا لو تمكنا من تحرير المزيد من الرهائن الأحياء والقتلى، لكن هذا ما كان ممكنًا الآن. كان نتنياهو مستعدًا للقيام بأمور تكتيكية في غزة، وهو ما رفضه الآخرون. عيدان في وطنه بفضل التعاون الأمريكي الإسرائيلي. على عكس ما يقولون، فهو يهتم"
حصري لـi24NEWS: ستيف ويتكوف في ساحة المختطفين: "إن إطلاق سراح عيدان ألكسندر هو نور أمل، لقد قام نتنياهو بعمل مذهل".