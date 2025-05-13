التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع عائلات الرهائن، وقال إن "الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على التنازل عن أي شيء سوى إطلاق سراح جميع الرهائن". وأضاف: "سأكون سعيدًا لو تمكنا من تحرير المزيد من الرهائن الأحياء والقتلى، لكن هذا ما كان ممكنًا الآن. كان نتنياهو مستعدًا للقيام بأمور تكتيكية في غزة، وهو ما رفضه الآخرون. عيدان في وطنه بفضل التعاون الأمريكي الإسرائيلي. على عكس ما يقولون، فهو يهتم"