حماس: "نوافق على التهدئة الإنسانية بغرض تطعيم أطفال غزة ضد وباء شلل الأطفال"

وقال المتحدث باسم حماس جهاد طه لصحيفة "العربي الجديد" اليوم (الخميس) إن حماس وافقت على تهدئة إنسانية لمدة أسبوع - وذلك بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل حوالي أسبوعين قبل ذلك، أن كل من وكالة اونروا واليونيسيف بحملة تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع.

وأشار طه إلى أنه يجب على إسرائيل الموافقة على "عملية التطعيم هذه دون الخداع في الأمر أو تأجيله أو وضع البدائل من خلال تحديد الأماكن التي سيبدأ فيها التطعيم دون الالتزام بالإغاثة الإنسانية". وأكد طه "أيضًا أن حماس تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات الإنسانية بأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني وفضح الإجراءات الإسرائيلية غير الإنسانية".

علاوة على ذلك - قالت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" إن هدنة إنسانية في قطاع غزة ستبدأ خلال أيام قليلة بهدف تطعيم أطفال غزة ضد مرض شلل الأطفال - فيما زعمت المصادر أن هذه التهدئة الإنسانية ستستمر بين ثلاثة و خمسة أيام خلال ساعات النهار ولن تشمل المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الهدنة الإنساني لغرض تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال تمت مناقشته في القاهرة خلال مراجعات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وعلى صعيد متصل، أفادت i24NEWS الليلة الماضية ،لأول مرة أن مسؤولا أكد أن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية في غزة لغرض توفير لقاحات شلل الأطفال. وعلم في بداية الأسبوع أن الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ عملية تطعيم واسعة النطاق ضد مرض شلل الأطفال لجميع القوات النظامية والاحتياطية في غزة.