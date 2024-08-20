ما هي العراقيل التي تواجه المفاوضات حول صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة؟

خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى مصر والتي كانت تهدف لدفع تقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس للتوصل الى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ظهرت وفقا لتقرير في قناة العربية "تفاصيل جديدة".

وكشفت مصادر عن توافق بين مصر والولايات المتحدة لتقليص عدد من النقاط الخلافية في هذا الملف، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع إطار زمني لبدء تنفيذ الخطوات الأولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

لكن وفقا للمصادر لا زالت هناك نقاط عالقة، حيث رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار خلال استمرار المحادثات، وأوضحت أن حماس طلبت هدنة مؤقتة للتمكن من تحديد عدد المختطفين الإسرائيليين في القطاع وجمع معلومات كاملة عنهم، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك.

كما كشفت المصادر أن إسرائيل تمسكت بإبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد انتهاء الحرب، وتمسكت بضرورة عدم وجود أي دور لحماس في إدارة القطاع، وكشفت المصادر أن إسرائيل رفضت تقديم تعهدات بعد اعتقال السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم تنفيذا لأي اتفاق محتمل.

كما شددت المصادر أيضا على أن مصر أبلغت الولايات المتحدة بموقفها بخصوص رفح ومحور فيلادلفيا، حيث صرح نتنياهو بوقت سابق اليوم أنه لن يتخلى عنهما.