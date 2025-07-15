ظاهرة إنتحار الجنود الإسرائيليين عقب تعرضهم للصدمة ما بعد الحرب آخذة بالإنتشار

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ضريبةُ الحربِ التي تدفعُها إسرائيلُ لا تقتصرُ على أرواحِ الجنودِ الذينَ يُقتلونَ في ساحاتِ القتالِ وحسبْ بل على أولئك الذينَ يضعونَ حدًّا لحياتِهم خارجَها نتيجةَ تعرّضِهم للصدماتِ النفسيّةِ ما بعدَ الحرب.

أربعُ حالاتِ انتحارٍ خلالَ أقلَّ من أسبوعينَ كان آخرَها إقدامُ جنديٍّ من لواءِ الناحل على الانتحارِ داخلَ قاعدةٍ عسكريّةٍ شمالَ اسرائيل.

اثنانِ من الجنودِ المنتحرينَ كانوا في الخدمةِ النظاميّةِ، بينما الآخرانِ خدموا في الاحتياطِ لفترةٍ طويلةٍ قبلَ أن ينهيا حياتَهُما بعدَ خروجِهما من الحربِ. وتشيرُ المعطياتُ أنَّهُ ومنذُ بدايةِ الحربِ على غزّةَ في أكتوبرَ 2023، أقدمَ ما لا يقلُّ عن ثلاثةٍ وأربعينَ جنديًّا على الانتحارِ ممّا يُعتبرُ ارتفاعًا حادًّا مقارنةً بالسنواتِ السابقة.

بحثٌ جديدٌ أجرتهُ جامعةُ تل أبيب بالتعاونِ مع الجيشِ أظهرَ أنَّ اثني عشرَ في المئة من الجنودِ يُصابونَ بحالةِ الصدمةِ المعروفةِ في الأعرافِ الطبيّةِ بحالةِ الـ PTSD.

الحالةُ النفسيّةُ الناتجةُ عن الإصابةِ بالتروما، أي الهلعِ أو الصدمة.

يصعبُ على هؤلاءِ الجنودِ العودةُ إلى الخدمةِ العسكريّةِ وجزءٌ منهم يحصلُ على مخصّصاتٍ من وزارةِ الأمنِ الإسرائيليّةِ كما أنَّ آلافًا من الجنودِ تمَّ إعفاؤُهم من الخدمةِ القتاليّةِ بسببِ إصاباتٍ نفسيّة.

وتُبيّنُ المعطياتُ أيضًا أنَّ خمسةَ عشرَ ألفَ جنديٍّ مُصابٍ تتمُّ متابعتُهم بشكلٍ مستمرٍّ من قبلِ وزارةِ الأمنِ خمسةٌ وثلاثونَ في المئةِ منهم نتيجةَ أعراضٍ نفسيّةٍ.

ممّا لا شكَّ فيهِ أنَّ هذهِ الأرقامَ تعكسُ واقعًا نفسيًّا منهكًا داخلَ الجيشِ الإسرائيليِّ يُثيرُ تساؤلاتٍ حولَ الثمنِ البشريِّ الذي يدفعُهُ الجنودُ في حربٍ لم تنته بعدْ.