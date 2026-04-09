نتنياهو يوعز للكابينيت ببدء مباحثات مباشرة مع لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للكابينيت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن، في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في مسار العلاقات بين الجانبين.

وقال نتنياهو إن هذه المفاوضات ستركز على مسألتين أساسيتين، هما نزع سلاح حزب الله وتنظيم العلاقات بين إسرائيل ولبنان، في إشارة إلى احتمال التوصل إلى ترتيبات أوسع تشمل الجوانب الأمنية والسياسية.

وأضاف أن إسرائيل "تقدّر" تصريحات رئيس الوزراء اللبناني التي دعا فيها إلى نزع السلاح في بيروت، معتبرًا أن ذلك قد يشكل أرضية لبدء حوار مباشر بين الطرفين.