نتنياهو يوعز للكابينيت ببدء مباحثات مباشرة مع لبنان | تحديثات
ادعى نائب وزير الخارجية الإيراني أن باكستان تدخلت ومنعت الرد • تم اغتيال السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله • ترامب يهدد: "كل جيشنا سيبقى في مكانه حتى يتم احترام الاتفاق"
اليوم الثاني للهدنة بين أمريكا وايران: نائب وزير الخارجية الإيراني ادعى أن إيران كانت "على وشك الرد" بعد موجة الهجمات في جميع أنحاء لبنان، وأضاف أن "الساعات القريبة حرجة جداً". تم اغتيال سكرتير الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. ترامب: قواتنا ستبقى في الشرق الأوسط حتى احترام الاتفاق.
وزارة الخارجية الإيرانية: مفاوضات إنهاء الحرب مرهونة بوقف إطلاق النار في لبنان أيضاً
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "محادثات إنهاء الحرب مرهونة بالتزام أمريكي بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان. ويُعدّ إنهاء الحرب في لبنان جزءاً لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي اقترحته باكستان".
تركيا: "إذا لم يتوقف التوسع الإسرائيلي، فمن المستحيل تحقيق السلام"
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قائلاً: "نأمل أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك في لبنان، وأن يُنهي الحرب نهائياً". وأضاف: "إذا لم يتوقف التوسع الإسرائيلي، فمن المستحيل تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في الشرق الأوسط".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للكابينيت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن، في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في مسار العلاقات بين الجانبين.
وقال نتنياهو إن هذه المفاوضات ستركز على مسألتين أساسيتين، هما نزع سلاح حزب الله وتنظيم العلاقات بين إسرائيل ولبنان، في إشارة إلى احتمال التوصل إلى ترتيبات أوسع تشمل الجوانب الأمنية والسياسية.
وأضاف أن إسرائيل "تقدّر" تصريحات رئيس الوزراء اللبناني التي دعا فيها إلى نزع السلاح في بيروت، معتبرًا أن ذلك قد يشكل أرضية لبدء حوار مباشر بين الطرفين.
ارتفاع النفط مجددًا إلى 100 دولار بعد التهديدات باستئناف الحرب
ارتفعت أسعار النفط مجددًا لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التزام إيران بالاتفاق، ما أعاد المخاوف إلى أسواق الطاقة العالمية.
وسجل خام غرب تكساس (WTI) نحو 102 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت إلى حدود 100 دولار، في انعكاس مباشر لحساسية الأسواق تجاه أي تصعيد محتمل في المنطقة.
في المقابل، أغلقت بورصة تل أبيب أولى جلساتها بعد إعلان وقف إطلاق النار على ارتفاعات قوية، حيث صعد مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 2.6%، و"تل أبيب 90" بنسبة 1.2%، فيما ارتفع مؤشر "تل أبيب 125" بنحو 2.4%.
وعلى مستوى القطاعات، قاد قطاع التأمين المكاسب بارتفاع بلغ 7%، تلاه القطاع المالي بنحو 4%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 3%. كما سجلت بعض الأسهم ارتفاعات لافتة، أبرزها سهم "كلال" الذي قفز بنسبة 13.1%، و"سميت" بـ10.9%، و"مشاك إنرجي" بـ10.7%.
في المقابل، تكبدت أسهم أخرى خسائر ملحوظة، حيث تراجع سهم "نيس" بنسبة 9.2%، و"إلكترا تسريخا" بنسبة 7.8%، و"ريتيلورس" بنحو 5.4%.
ويأتي هذا الأداء المتباين في ظل حالة من الترقب الحذر في الأسواق، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة وحركة الاستثمارات العالمية.
أعلن الجيش اللبناني مقتل أربعة من جنوده جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في لبنان يوم أمس، في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبي
ألمانيا تعلن استئناف المحادثات المباشرة مع إيران
أعلن المستشار الألماني فريدريخ ميرتس أن برلين قررت استئناف المحادثات المباشرة مع القيادة الإيرانية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وقال ميرتس إنه شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، على السعي نحو التفاوض مع طهران، مؤكدًا أهمية الحلول السياسية لتجنب مزيد من التصعيد.
وأضاف المستشار الألماني: "أنا مقتنع بأن ترامب لم تكن لديه نية لتدمير حضارة"، في إشارة إلى التصعيد الأخير المرتبط بالمواجهة مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لخفض التوتر واستئناف الحوار، خاصة بعد التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، والتي أثارت مخاوف من اتساع رقعة الصراع.
وزير الأمن الإسرائيلي: "حزب الله يئن تحت ضربات الجيش ويتوق لوقف النار"
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "حزب الله يتوق لوقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 مسلح تم تحييدهم خلال عملية الجيش الإسرائيلي المسماة "الظلام الأبدي".
وأضاف كاتس أن هذا يرفع العدد الإجمالي للقتلى في هذه الحملة إلى نحو 1,400 مسلح، معبرًا عن صدمة الحزب اللبناني من حجم الضربات.
وفيما يخص إيران، أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاتخاذ إجراءات حازمة إذا ما أطلقت طهران أي صواريخ تجاه إسرائيل، مضيفًا أن "القوات سترد بشكل قوي على أي تهديد مباشر".
غارات صاروخية على الجليل: معظم الصواريخ تم اعتراضها والبقية انفجرت في مناطق مفتوحة
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن معظم الصواريخ التي أُطلقت باتجاه منطقة الجليل تم اعتراضها، في حين انفجرت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار.
وذكرت التقارير أن عددًا قليلاً من الصواريخ استهدف مدينة كريات شمونة ومعلوت ترشيحا والمناطق المحيطة بها، فيما تم توجيه التحذيرات للسكان باللجوء إلى الملاجئ خلال فترة إطلاق الصواريخ.
وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أن “الحدث انتهى ويمكن للسكان مغادرة الملاجئ والعودة إلى نشاطاتهم اليومية بشكل طبيعي”.
إيران تحذر: “الاتفاق يجب أن يشمل لبنان.. وكنا على وشك الرد ووسطت باكستان”
قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت-روانجي إن الولايات المتحدة “مُلزمة بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان”، مؤكدًا أن “الاتفاق الحالي يجب أن يشمل لبنان بالكامل”.
وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن إيران “كانت على وشك الرد على هذه الهجمات، لكن باكستان تدخلت للتهدئة”، مشيرًا إلى أن “الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث”.
تصريحات تخت-روانجي تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أهداف في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد واسع قد يؤثر على استقرار المنطقة وحرية الملاحة في الممرات الحيوية.
أمين عام الناتو: ترامب يسعى لتأكيد التزامات دولية لحماية مضيق هرمز
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للحصول على التزامات واضحة ومحددة من بعض الدول لمساندة الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة رويترز إن هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تعتبر واشنطن المضيق شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية، وتسعى لضمان حرية الملاحة فيه وحماية مصالحها الإستراتيجية.
الرئيس الإيراني يحذر: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تهدد جدوى المفاوضات
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "التوغلات المتكررة لإسرائيل ضد لبنان تمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الأول، وتشير إلى خداع وخيانة محتملة لأي اتفاقات مستقبلية".
وأضاف فزخيّان عبر حسابه على منصة X أن "استمرار الهجمات سيجعل المفاوضات بلا معنى. أيادينا ستظل على الزناد، وإيران لن تتخلى أبدًا عن إخوانها وأخواتها في لبنان".
إسرائيل تعلن مقتل قائد "الكتائب اللبنانية" في جنوب لبنان
أعلنت القوات الإسرائيلية أمس عن مقتل ماهر قاسم حمدان، قائد منظمة "الكتائب اللبنانية"، خلال عملية في منطقة صيدا جنوب لبنان.
ووفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان حمدان مسؤولًا عن تجنيد المسلحين، وتوفير الأسلحة، وتمويل المنظمة في بلدة سبعا جنوب البلاد. وأكد المتحدث أن العملية أسفرت عن مقتل حمدان بالإضافة إلى سبعة مسلحين آخرين.
وأشار البيان إلى أن "الكتائب اللبنانية" تتلقى تمويلًا من حزب الله ولها صلات وثيقة به، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن الجهود الإسرائيلية لمكافحة التنظيمات المسلحة في المنطقة.
نتنياهو: "سنواصل ضرب حزب الله حتى استعادة الأمن لشمال إسرائيل"
أكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله مستمرة "بقوة ودقة وبحزم"، مشددًا على أن أي جهة تهدد المواطنين الإسرائيليين ستواجه رداً مباشراً.
وقال نتنياهو: "الرسالة واضحة: من يعتدي على مواطني إسرائيل سيتعرض للعقاب. سنواصل ضرب حزب الله في كل مكان يلزم، حتى نعيد الأمن الكامل لسكان شمال إسرائيل".
تصريح نتنياهو يأتي وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع استمرار تبادل التهديدات والهجمات بين الجانبين، ما يزيد من المخاوف بشأن تصعيد أمني محتمل في المنطقة.
باكستان تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: "تخريب للسلام والاستقرار الإقليمي"
أعربت باكستان عن إداناتها الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في لبنان، معتبرة أن هذه الهجمات "تخريب للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان رسمي أن "الأفعال الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية الأساسية"، مشددة على أن تصرفات إسرائيل تهدد استقرار الشرق الأوسط وتعقد أي جهود دبلوماسية قائمة.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى "التدخل بشكل عاجل وفعّال لوقف التوغل الإسرائيلي ضد لبنان"، معتبرة أن استمرار هذه العمليات يعرض المدنيين للخطر ويهدد المكتسبات الإنسانية والسياسية في المنطقة.
رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد إسرائيل: "انتهاك صريح لوقف إطلاق النار مع إيران"
قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن إسرائيل "زَلزَلَت" التهدئة المؤقتة التي أُعلن عنها بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لوقف إطلاق النار.
وأضافت ميلوني: "نحن ندين بشدة أي انتهاك لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط"، مشددة على أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة أساسية لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات ميلوني بعد موجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مئات المواقع في لبنان، والتي أثارت قلقًا دوليًا واسعًا حول استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية الحيوية.
الرئيس الإيراني: "الهجمات الإسرائيلية في لبنان انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: "إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان سيؤدي إلى تكاليف باهظة وردود قوية للغاية".
رحّب رئيس الوزراء القطري بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خلال محادثة مع وزير الخارجية البرتغالي، ودعا إلى استغلال هذا الزخم لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي. وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً للقانون الدولي، لضمان استقرار المنطقة وسلاسل التوريد العالمية.
البحرين تعترض سبعة مسيرات
صرح رئيس منظمة الطب الشرعي الإيرانية بأن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد خلال الحرب.