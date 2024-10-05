تتزايد التقارير التي تحمل معها علامات الاستفهام حول مصير يحيى السنوار: هل هو حي؟

لقد أصبح هناك اتجاه بالفعل: الليلة (السبت) نُشرت مقالتان طويلتان في وسائل الإعلام الأجنبية حول زعيم حماس يحيى السنوار. ويفهم من المقالتين أنه وفقا لمصادر فلسطينية (في رويترز) ووفقا لمصادر أمريكية وإسرائيلية (في نيويورك تايمز) فإن هناك تقديرا بأنه لا يزال على قيد الحياة. نقطة البداية هي أنه لم يتم العثور على دليل قاطع في كلتا الحالتين.

وهكذا، تساءل بعض المسؤولين الإسرائيليين عما إذا كان السنوار لا يزال على قيد الحياة. يعترف المسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه لا يوجد دليل قاطع على أنه لا يزال على قيد الحياة، ولم تكن هناك تسجيلات صوتية أو فيديو له منذ أشهر.

وفي 13 سبتمبر/أيلول، نشر حزب الله رسالة بعث بها السنوار أعرب فيها عن دعمه لنصر الله. وأشار بعض مسؤولي حماس إلى أنها رسالة كتبها شخص آخر خارج غزة، بموافقة السنوار. ولم تكن مكتوبة بخط اليد، على عكس الاتصالات الأخرى التي تم التحقق منها والتي جاءت منه مباشرة. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنه ليس لديهم أي دليل على وفاته، وفي الواقع قال مسؤولون أميركيون كبار إنهم يعتقدون أنه على قيد الحياة ويتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لحماس.

وكتبت رويترز أن "السنوار، زعيم حماس، لا يزال ملتزما بتدمير إسرائيل" وأنه "بالنسبة للسنوار البالغ من العمر 62 عاما، مهندس هجمات حماس التي اجتازت الحدود وأعتبرت اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، يظل الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لفرض إقامة دولة فلسطينية"، وذلك وفقًا لأربعة مسؤولين فلسطينيين كبار ومصدرين من حكومات في الشرق الأوسط.

وذكرت التقارير أيضًا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن السنوار كان مصممًا على رؤية إسرائيل متورطة في صراع إقليمي أوسع، وأنه كان يعتقد منذ فترة طويلة أنه لن ينجو من الحرب، مما يعيق المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقفه أصبح أكثر تشدداً في الأسابيع الأخيرة، كما يقول المسؤولون الأميركيون، ويعتقد المفاوضون الآن أن حماس ليس لديها أي نية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.