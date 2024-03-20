مسؤول أميركي رفيع : "على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن اقتحام رفح"

وتابع المسؤول: "إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما سيترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون مع مصر حول ممر فيلادلفيا سيكون أصعب بكثير".

i24NEWS
دقيقة 1
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح بقطاع غزة، الجمعة، 9 فبراير، 2024.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح بقطاع غزة، الجمعة، 9 فبراير، 2024.AP Photo/Fatima Shbair

كشف مسؤول أميركي رفيع أن بلاده ستقترح خلال لقاء أميركي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن اقتحام إسرائيل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

Video poster

وأضاف المسؤول أن "التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب بين القطاع والأراضي المصرية سيكون أكثر أهمية وفعالية في تفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في المدينة المكتظة بالنازحين".

وتابع المسؤول: "إذا اقتحمت إسرائيل رفح مع كل ما سيترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، فإن التعاون مع مصر حول ممر فيلادلفيا سيكون أصعب بكثير".

وفي نفس الجانب، أضاف المسؤول أن الخطط البديلة التي تريد الولايات المتحدة مناقشتها مع الوفد الإسرائيلي الذي سيزور واشنطن ستشمل أيضًا تكثيف الجهود لبدء إعادة إعمار غزة، فضلا عن بناء بديل عملي لحركة حماس، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وستقدم كذلك أفكارا بديلة حول مواصلة ملاحقة قادة حماس من دون شن عملية برية كبيرة في رفح، حسبما أوضح مسؤولان أميركيان كبيران.

إلا أن ذلك لا يعني بحسب أحد المسؤولين أن واشنطن ستقول لإسرائيل بأنها لا يمكنها اجتياح رفح، بل ستبدي استعدادها للعمل مع الجانب الإسرائيلي على تقديم بدائل قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف في الوقت عينه.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق