كاتس للجيش الإسرائيلي: "قدموا خطة لهزيمة حماس بشكل كامل في أسرع وقت ممكن"

في تقييم للوضع الأمني أجراه وزير الأمن يسرائيل كاتس أمس (الخميس) مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية، أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأن يقدم له خطة للهزيمة الكاملة لحماس في غزة في أسرع وقت ممكن: "إذا لم يتم تنفيذ صفقة المختطفين بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس ترامب منصبه - فيجب أن تكون هناك هزيمة كاملة لحماس في غزة".

وشدد وزير الأمن أنه لا يجوز الانجرار إلى حرب استنزاف ضد حماس في غزة، فيما يبقى المختطفون في الأنفاق وحياتهم في خطر ويعانون بشدة. كما طلب من الجيش الإشارة إلى النقاط التي قد تجعل من الصعب تنفيذ الخطة، بما في ذلك الموضوع الإنساني وقضايا أخرى، وترك الأمر للمستوى السياسي لاتخاذ القرارات اللازمة.

وشدد وزير الأمن على أن موضوع الحل السياسي لغزة لا علاقة له بموضوع الخطة والنشاط المطلوب الآن، لأنه لن يتحمل أي طرف عربي أو غيره مسؤولية إدارة الحياة المدنية في غزة ما لم يتم هزيمة حماس تماما.

وأضاف وزير الأمن أنه "يجب ألا ننجر إلى حرب استنزاف ستكلفنا الكثير ولن تؤدي إلى تحقيق ثمار النصر والقرار الاستراتيجي الكامل لحماس وإنهاء الحرب في غزة".