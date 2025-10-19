لا مزيد من "السيوف الحديدية": الحكومة صادقت اليوم (الأحد) على تغيير اسم الحرب إلى "حرب النهوض". هذا سيكلف دافعي الضرائب حوالي مليوني شيكل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة: "أُعرض اليوم لموافقة الحكومة الاقتراح لإطلاق اسم رسمي ودائم للحرب: 'حرب النهوض'. بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا. نهضنا من الكارثة الرهيبة في 7 أكتوبر. نهضنا بقوة على أقدامنا، ورددنا الحرب ضد أعدائنا. أزلنا عن أنفسنا التهديد الوجودي للمحور الإيراني. أسسنا مشروع النهوض القومي في أرض إسرائيل، في دولتنا القوية والمزدهرة."

I24NEWS

وأضاف نتنياهو وفصل قائلاً: "في أيام عملية 'شعب مثل الأسد' ضد إيران أكدت على المهمة السامية المتجذرة في تراثنا: 'شعب كالأسد ينهض'. وهذا ينطبق على الحملة بأكملها: إنها حرب انتفاضة شعبنا، كاستمرار مباشر لحرب الاستقلال. نحن أيضًا على أعتاب توزيع أوسمة الشجاعة وأوسمة التقدير لجنودنا وقادتنا الأبطال. كما كان في الحملات العسكرية السابقة، فإن أوسمة هذه الحملة ستحمل الاسم الرسمي 'حرب الانتفاضة'."

اسم الحرب أُدرج فورًا في أنظمة الدولة بحيث يظهر على المستندات الرسمية وما إلى ذلك. من بين أعضاء الائتلاف، وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك عارضت الاقتراح، إذ قالت: "لم تنتهِ الحرب بالتأكيد في الحكومة بعد". وزير الشتات عِميحاي شيكلي امتنع لأنه "هذا يخص قيام الدولة".

قال آفي ديختر في النقاش: "قلت في بداية الحرب أنه يجب أن نسميها حرب غزة، لكن بعد ذلك انتشرت إلى جبهات أكثر". دافيد أمسالم: "الحروب كثيراً ما تُسمى على اسم نهايتها، مثل حرب الأيام الستة، حرب الاستقلال وغيرها. وأيضًا هنا بدأنا بكارثة رهيبة وانتقلنا إلى نهضة شعب إسرائيل في أرضه. عادت قوة الردع ونحن اليوم نسير مرفوعي الرأس في بلادنا". الوزير شلومو كارعي: "بكتابة مختصرة، كلمة 'تَقوما' في حساب الجمّل تساوي 545 - نفس القيمة العددية لـ'بيبي نتنياهو'".