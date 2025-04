الرتبة والموافقة: هل تفكيك القوة العسكرية لحزب الله ممكن؟

في أعقاب الضغوط الدولية المتزايدة، يتخذ الجيش اللبناني خطوات ميدانية أولية لنزع سلاح حزب الله، لكن الرسالة داخل المنظمة تبقى ثابتة - لا توجد نية للتخلي عن سلاحها في هذه المرحلة. وذلك بحسب ما نشرته اليوم (الخميس) وسائل إعلام لبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال التقارير المختلفة، يمكن فهم أن الجيش الحكومي يعمل جنوب نهر الليطاني بهدف تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وهناك أدلة أيضاً على حالات دخل فيها الجيش إلى معسكرات عسكرية شمال الليطاني بقيت حتى الآن تحت سيطرة التنظيم ولم يتم تسليمها للجيش.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية الصادرة في لندن أن نزع سلاح حزب الله سيتم تدريجيا. المرحلة الأولى ستشمل تنظيم الوضع الأمني جنوب الليطاني، بما في ذلك انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتنازع عليها. وبعد ذلك يجب التوصل إلى اتفاق مع حزب الله بشأن آلية تسليم السلاح للدولة.

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أوضحت بشكل قاطع أنه لن يتم تقديم أي مساعدات دولية أو بدء إعادة الإعمار في لبنان قبل أن يحقق البلد الحصرية الكاملة للسلاح. جنوب الليطاني وشماله. وبحسب الوزير، فإن من نقل هذه الرسالة الواضحة إلى بيروت مؤخراً هي المبعوثة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس، في لقاء مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتها الأخيرة للبلاد. ومع ذلك، قال إنه لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الخطوة حتى الآن، ولكن ينبغي أن تتم في أقرب وقت ممكن.

وأكد رجي: "ما نريده هو أن يكون سلاح الجيش اللبناني وحده هو الذي يحمينا نحن اللبنانيين مهما كان التهديد". وقال إنه لا مجال لوضع شروط لنزع سلاح حزب الله، ولا يجب ربطه بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية العاملة في البلاد. وأضاف أن "سلاح حزب الله غير موجود للتعامل مع الفلسطينيين، وبالتالي لا يوجد أي رابط بين الأمرين".

وعندما سئل النائب عن حزب الله حسن فضل الله عن تسليم السلاح للدولة، أكد: "الأولوية هي التعامل مع العدوان الإسرائيلي. نحن مستعدون للحوار حول استراتيجية دفاعية وطنية"، في إشارة واضحة إلى أن المنظمة لا تنوي نزع سلاحها على الفور. في هذه الأثناء، رفض فضل الله بشدة الاتهامات بتهريب الأسلحة عبر مرفأ بيروت، ودعا السلطات القضائية في البلاد إلى "اتخاذ إجراءات ضد مروجي الأكاذيب".

