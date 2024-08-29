مصدر لـi24NEWS: إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية في غزة لتوفير لقاحات شلل الأطفال

أكد مصدر لـ i24NEWS أن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية في غزة بغرض توفير لقاحات شلل الأطفال – حسبما ورد لأول مرة خلال النشرة المسائية باللغة العبرية.

ونفى ديوان رئيس الحكومة ما ورد في التقرير: "الخبر غير صحيح. هذه ليست هدنة، بل فقط تخصيص أماكن معينة في القطاع. كما تم عرض ذلك على مجلس الوزراء وحظي بدعم الاختصاصيين".

وقال عزت الرشق، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة حماس، في منشور على حسابه في تلغرام: "إن كلام المجرم نتنياهو بخصوص تخصيص أماكن معينة داخل قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال – هو ليس اتفاق لتهدئة إنسانية بناء على طلب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بل في احتيال علني، من أجل مواصلة حرب الإبادة الجماعية والقتل المتعمد ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي استخدام كافة الوسائل للضغط على نتنياهو لقبول تهدئة إنسانية شاملة في قطاع غزة نؤدي إلى تطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة وليس تقسيم أماكن معينة كما ستفعلها حكومة الاحتلال الفاشية للاستمرار في جرائمها الوحشية ضد المدنيين والأبرياء".

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال في القطاع، لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر. إلى ذلك، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من تفشي الفيروس في قطاع غزة.

في غضون ذلك، اكتملت الاستعدادات لتطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد فيروس شلل الأطفال. ومن المتوقع أن تتم العملية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واونروا واليونيسيف. لكن في غزة يقولون إنه بدون وقف إطلاق النار لن يكون من الممكن ضمان حصول جميع سكان القطاع على اللقاح على جرعتين.