هشام السيد بينهم ||إسرائيل تبلغ أهالي المختطفين الـ33 الذين سيفرج عنهم بالمرحلة الأولى من الصفقة

قامت مديرية المختطفين التابعة للحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم (الجمعة)، بإبلاغ أهالي المختطفين الـ33 الذين وردت أسماؤهم في القائمة ضمن المرحلة الأولى من صفقة المختطفين بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، لم يتم إبلاغهم بحالة أبناء عائلتهم. وهذه هي نفس القائمة التي قدمتها إسرائيل قبل بضعة أشهر.

القائمة الكاملة:

1. ليري ألباج

2. اسحق (ايتسيك) الجرت

3. كارينا أريف

4. اوهيد بن عامي

5. ارئيل بيبس

6. ياردين بيبس

7. كفير بيبس

8. شيري بيبس سيلفرمان

9. أجام بيرجر

10. رومي جونين

11. دانييلا جيلبوع

12. إميلي ديماري

13. ساجي ديكل حين

14. يائير هورن

15. عومر فانكرت

16. الكسندر تروبانوف

17. اربيل يهود

18. اوهيد يهلومي

19. ايليا كوهين

20. أور ليفي

21. نعمة ليفي

22. عوديد ليفشيتز

23. جادي موشيه موزيس

24. ابراهام منجيستو

25. شلومو منسور

26. كيث سيجل

27. تساحي عيدان

28. عوفر كالديرون

29. طال شوهام

30. دورون شتاينبراخر

31. عومر شيم طوف

32 - هشام شعبان السيد

33. إلياهو شرعافي

جميع تفاصيل عن الصفقة

وكجزء من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن معظمهم على قيد الحياة. في اليوم الأول من الصفقة سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين، وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح أربعة، وكل أسبوع بعد ذلك سيتم إطلاق سراح ثلاثة مختطفين آخرين. كما تم الاتفاق على إطلاق سراح المختطفين الأحياء قبل الأموات.

وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح المختطفين السبعة، سيتم الانسحاب الإسرائيلي الأول، وسيسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري من محور نيتساريم الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، ويفكك المواقع العسكرية التي أقيمت على طول المحور في الأسبوع السادس من الصفقة سيتم اطلاق أفرا منغيستو وهشام السيد، وهما مدنيان محتجزان في غزة منذ أكثر من عقد من الزمن.

أولاً المختطفين والشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً، ثم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. وسيتم إطلاق سراح المختطفين الأحياء قبل الأموات. وفي المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم إعادة كافة الجثامين، بإشراف قطر والأمم المتحدة.