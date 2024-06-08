مقتل القائد أرنون زامورا في عملية إنقاذ الرهائن بوسط غزة

أعلنت الشرطة بعد ظهر اليوم أن القائد أرنون زامورا، جندي في الجيش الإسرائيلي، قُتل في عملية الإنقاذ البطولية للمختطفين الأربعة في النصيرات. وأشادت الشرطة بأفعاله، واصفة إياها بـ"البطولية تحت النار". أصيب أرنون بجروح قاتلة في العملية، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم تحديد وفاته.

IDF Spokesperson

كان زامورا يبلغ من العمر 36 عامًا عند وفاته، ويعيش في سدي داوود بالقرب من سديروت. وترك وراءه زوجة وطفلين.

في العملية ، وبعد 246 يومًا من أسر حماس، تم إنقاذ المختطفين نوعا أرغاماني (25 عامًا)، وألموغ مئير جان (21 عامًا), وشلومي زيف (40 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا) أحياء. تم اختطاف الأربعة من حفلة عائلية في باراي حيث كانوا يعملون أو يقضون الوقت مع أصدقائهم. شاركت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية في العملية المعقدة التي جرت في قلب النصيرات وسط قطاع غزة.

قبل إعلان استشهاد زامورا، تم تسجيل وصول المفوض يعقوب شبتاي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير. تحدث رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مع المفوض وقادة MGB والبحرية، وشكرهم على العملية البطولية. وقال هرتسوغ: "أنا متحمس جدًا للتحدث معك وأقول شكرًا لك نيابة عن شعب إسرائيل بأكمله. أريد أن أشكرك على شجاعتك وتصميمك وإصرارك. لقد قمتم بأداء استثنائي أدى إلى إنقاذ الأرواح وتخليص الأسرى".

صرح مسؤول سياسي بعد ظهر اليوم أن خطة العملية تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت مساء الخميس. عرض رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونان بار تفاصيل العملية والإمكانيات والمخاطر والتداعيات. وصل نتنياهو صباح اليوم إلى مقر الشاباك لمراقبة سير العملية مع وزير الأمن غالانت ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وقال نتنياهو بعد العملية: "إن الشعب كله يحييكم ويحيي المقاتلين البواسل الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الأرواح. لقد أثبتم مرة أخرى أن إسرائيل لا تستسلم، وتعمل بإبداع وجرأة لا تعرف حدودا لإعادة مختطفينا إلى الوطن. نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضًا ولن نتوقف حتى نكمل المهمة ونعيد جميع المختطفين إلى ديارهم".