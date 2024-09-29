انتشال جثمان حسن نصر الله سليما من تحت الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وهذا سبب وفاته

تم انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم (الأحد)، من بين أنقاض الهجوم الإسرائيلي على الضاحية ببيروت، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، بحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل.

وقالت المصادر لرويترز إنه تم انتشال جثمان زعيم حزب الله سليمة. وبينما أكد بيان حزب الله وفاة نصر الله، إلا أنه لم يقدم تفاصيل بالضبط عن كيفية مقتله ولا موعد تشييعه، لكن المصادر أضافت أن جثمان كان به إصابات مباشرة وأن سبب الوفاة يبدو أنه قوة الانفجار.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عناصر حزب الله عثروا على جثمانه وتعرفوا عليها في وقت مبكر من صباح أمس، إلى جانب جثمان القائد العسكري الكبير في التنظيم علي كركي. كما أخبر مسؤولون إسرائيليون كبار صحيفة التايمز أنه تم إسقاط أكثر من 80 قنبلة على مدى عدة دقائق على مبنى المقر المركزي للمنظمة لقتل نصر الله. لكنهم لم يؤكدوا وزن القنابل أو طريقة تصنيعها.