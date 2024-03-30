ملّوا من الانتظار: آلاف الإسرائيليين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شارع كابلان وسط تل أبيب ومعقل الاحتجاجات ضد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وعودة المختطفين لدى حركة حماس.

وانطلقت مظاهرات احتجاجية السبت في عدة مدن بينها قيساريا وكركور وكفارسابا ورعنانا وبئر السبع والقدس. وتحدث في المسيرة التي شقت شوارع تل أبيب، عدد من المحتجزين المحررين بإطار الصفقة الأولى بين إسرائيل وحماس ودعوا إلى الترويج لصفقة. وتجمع عدد آخر أمام وزارة الأمن في تل أبيب وناشدوا نتنياهو بالتنحي عن منصبه.

وفي السياق دعا الرئيس السابق للمخابرات العسكرية اللواء السابق في الاحتياط عاموس مالكا إلى استقالة رئيس الوزراء وقال: "هو يخوض حربه الشخصية من أجل الاحتفاظ بكرسيه، وهو يدمر في طريقه كل القيم الممكنة ويزيد المخاطر على إسرائيل".

ويرى مالكا أن تقييمات نتنياهو الهدامة تستوجب إعلان عزله بسبب افتقاده القدرة الذهنية والقيادية.

وتابع: "كل يوم إضافي يقضيه (نتنياهو) في منصبه يعرض أمن إسرائيل للخطر، وهو خطر فوري وملموس وواضح. وهو لا يتحمل مسؤولية السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويضعها فقط على عاتق الجيش الإسرائيلي والشاباك. آلة السم التي يستخدمها نتنياهو تعمل ساعات إضافية. هو ليس منشغلا بالمختطفين ولا بـ "اليوم التالي" ولا بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بل على العكس من ذلك، هو يؤجج ويخلق الأزمات. الحكومة تضحي بالمختطفين وتضع إسرائيل في عزلة وتقوي حماس".