جدل حول مقتل صحفيين في غزة بين اتهامات دولية ونفي إسرائيلي

دان فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما أسماه "مقتل الصحفيين الخمسة في مدينة غزة". وزعم أن أكثر من 200 صحفي قُتلوا منذ بداية الحرب.

وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع وصول وسائل الإعلام إلى غزة، وأن عمل الصحفيين الفلسطينيين "بطولي". كما استنكرت وزارة الخارجية الألمانية مقتل الصحفيين خلال القتال في غزة، وأكدت على ضرورة حمايتهم أثناء عملهم. وطالبت وزارة الخارجية في برلين بالسماح للصحفيين بتغطية ما يحدث في قطاع غزة والحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه: "صفى المخرب أنس الشريف" في غزة الليلة الماضية، وأوضح الجيش أن: "الشريف كان يعمل متخفيًا في زي صحفي لقناة ‘الجزيرة‘". ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في القطاع، تؤكد أن الشريف ينتمي إلى حماس ويشغل منصب قائد خلية في الحركة، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

من جانبها، زعمت قناة "الجزيرة" أن اثنين آخرين من مراسليها ومصوريْن اثنين قُتلوا في هجوم الجيش الإسرائيلي. ورأت صحفية بارزة في شبكة CNN أن إسرائيل "تقتل" الصحفيين الفلسطينيين في غزة "بشكل ممنهج". وتحدثت كلاريسا وارد عن مقتل مراسل الجزيرة أنس الشريف، الذي تتهمه إسرائيل بـ "الإرهاب"، مؤكدةً أنه لا يوجد دليل قاطع على تورطه في أنشطة "إرهابية". وأكدت الصحفية الأميركية وارد أن العديد من الصحفيين الفلسطينيين قُتلوا خلال الحرب، وأن الصحفيين الأجانب ممنوعون من دخول قطاع غزة.